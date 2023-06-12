Довоенный уровень налогов для бизнеса не вернут с 1 июля

Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: Parlament.ua

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк объяснил причины отсрочки принятия парламентом решения о возврате довоенного уровня налогов для бизнеса.

Подробности сложившейся ситуации вокруг этого решения народный депутат озвучил в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE.

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О чем речь

Речь идет о законопроекте № 8401 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения", который среди прочего предусматривает возобновление с 1 июля 2023 года довоенного уровня и условий налогообложения бизнеса в Украине.

В частности, документ должен упразднить единый налог в 2% и льготы по налогообложению первой и второй группы плательщиков единого налога. Также должны быть возобновлены документальные проверки бизнеса налоговиками и возвращены штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов.

Возобновление довоенного формата налогового регулирования бизнеса является требованием Международного валютного фонда и одним из так называемых маяков четырехлетней программы расширенного финансирования Украины на 15,6 млрд долларов. В рамках этой программы Украина обязалась перед МВФ возобновить довоенный уровень налогов именно с 1 июля.

Причины отсрочки

Утром 12 июня Ярослав Железняк сообщил в своем телеграмм-канале об отсрочке принятия соответствующего решения.

В комментарии для Новини.LIVE депутат сообщил, что в законопроект подано много правок, поэтому парламенту необходимо дополнительно месяц-полтора для их обработки.

"Это маяк МВФ. Мы здесь нарушаем сроки принятия. Надеюсь, что задержку на месяц Украине простит МВФ", - сказал депутат.

По его словам, украинская сторона предупреждала МВФ о возможной задержке.

Что предлагают депутаты

По словам Ярослава Железняка, в окончательной редакции законопроекта депутаты хотят оставить отдельные налоговые льготы для бизнеса на деоккупированных территориях.

По мнению собеседника Новини.LIVE, возврат к довоенному уровню налогов и проверок не должен стать значительной проблемой для бизнеса.

"Мы хотим сделать удобным для предпринимателей переход с 2% на 5% налогообложения. В законопроекте будут определенные улучшения. Есть много технических вещей, которые должны облегчить для предпринимателей переход к более высоким налогам", - рассказал депутат.

Он уверяет, что недополучение доходов государственного бюджета в результате отсрочки повышения налогов не превысит 1 млрд грн в месяц, в то время как МВФ прогнозирует потери на уровне 1,4 млрд грн.

"По нашим расчетам, сумма недополученных доходов бюджета будет значительно меньше, чем прогнозирует МВФ. Посчитать точно это невозможно. Но ничего страшного для бюджета не произойдет", - заверил Ярослав Железняк.

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Напомним, в начале полномасштабной войны России против Украины для украинского бизнеса были введены льготные условия налогообложения, в частности: