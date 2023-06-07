Зміни для ФОПів від 1 липня — чого очікувати українським підприємцям

Скасування пільгового оподаткування для ФОПів. Фото: Коментарі

З 1 липня 2023 року набуде чинності законопроєкт №8401, який принесе для підприємців ряд змін. Зокрема повернуться штрафи та будуть скасовані пільги щодо сплати єдиного податку для ФОПів на 1 та 2 групі та загалом ставку у 2% для ФОПів на 3 групі.

Розбираємось у змінах, які чекатимуть на підприємців влітку, далі у матеріалі.

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Що змінює законопроєкт №8401

Пільга зі сплати єдиного податку скасовується. Від 2022 року ФОПи 1 та 2 групи могли сплачувати єдиний податок на добровільній основі. Від 1 липня 2023 року підприємці будуть сплачувати єдиний податок.

Скасована пільга — 2% від прибутку для ФОПів 3 групи. ФОПи, які перебувають на цій ставці будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%.

Відновлення проведення документальних перевірок.

Штрафи за роботу без видавання чека знову запрацюють у розмірі 100-150% від суми товару, який придбали без чека. З початком війни уряд дозволив підприємцям не видавати чек, штраф не застосовувався.

Податки ФОП 2023 року. Фото: Фото: google.com

Які податкові пільги буде скасовано з 1 липня 2023 року

Очікується, що буде скасовано:

можливість для ФОП і юридичних осіб бути платниками єдиного податку 3-ї групи в розмірі 2% від суми доходу;

можливість для ФОП 1-ї та 2-ї груп не сплачувати єдиний податок;

відмова від документальних перевірок;

зупинення окремих строків, визначених податковим законодавством;

не застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, порушення під час сплати ЄСВ і порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Що очікує бізнес після скасування податку 2%

За даними "Опендатаботу", станом на 1 травня цього року на двохвідсоткову ставку перейшли 161, 3 тис. ФОП і 38,6 тис. компаній. З-поміж тих, хто скористався цією можливістю, є такі великі компанії, як-от "Епіцентр", "Нова лінія", JYSK, "Антошка", "Інтерхім", "Галнафтохім", "Інтертоп". Річ у тім, що переходити могли суб'єкти господарювання з річним обігом до 10 млрд грн.

Після 1 липня усі "двохвідсотники" повернуться на ту систему оподаткування, на якій вони були до переходу: загальну чи єдиний податок за ставкою 5%. Якщо вони одразу реєструвалися як пільговики, то перейдуть на загальну систему, а на єдиний податок зможуть перейти лише 2024 року, оскільки 2023 року вони вже використали цю пільгу.

Щоб їм залишитися на єдиному податку, бізнес-консультанти радять до 1 липня добровільно перейти з 2% на 5%. Але вони попереджають, що не всі податківці на місцях дозволяють це робити, оскільки відповідні норми законодавства допускають подвійне трактування.

Олександра Томашевська, податкова консультантка Київського центру підтримки та розвитку бізнесу, попереджає про ще одну небезпеку — суб'єкти господарювання не зможуть повернутися до сплати єдиного податку 5%, якщо за час дії пільги вони показали обіг, що перевищує ліміти для спрощеної системи. У 2023 році це такі цифри:

для підприємців на 2-й групі єдиного податку максимальний обсяг доходу за рік не може перевищувати 5,6 млн грн;

для 3-ї групи — 7,8 млн грн.

Ці цифри набагато менші за 10 млрд грн.

В будь-якому разі ані перевірки, ані штрафи, ані відновлення обов'язкової сплати податків для 1-ї та 2-ї груп не стосуватимуться прифронтових територій. Такі регіони, вочевидь, до кінця воєнного стану залишаться на тому режимі оподаткування, на якому є зараз.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні у травні 2023 року стартувала програма E-Export Intensive для підприємців, які у зв'язку з війною змушені перезапускати бізнес. У її рамках можна буде отримати гранти до 35 тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що Міністерство фінансів виступило за те, щоб волонтери сплачували податки у Держбюджет. Вони становлять приблизно 19,5% від зборів.