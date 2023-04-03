Податки від грального бізнесу — яка сума надійшла у березні

У березні надійшло 423,5 мільйона гривень до казни

Державний бюджет недоотримує податки від українського грального бізнесу. У березні надійшло 423,5 мільйона гривень до казни.

Про суми податкових надходжень розповів представник Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Ярослав Железняк.

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Скільки сплатив гральний бізнес

"Податки з грального бізнесу за березень 2023 року. До Бюджету надійшло 423,5 млн грн. Це все ще мало, але: 1) в два рази більше, ніж за весь 2021 рік; 2) 60% від всього, що надійшло за 2022-ий рік", — написав Железняк.

У січні-березні поточного року вже зібрали на 200 млн гривень більше, ніж за минулі два роки, зауважив він. Такі результати скасування податкових пільг для грального бізнесу. Через пільги у 2022 році він перерахував лише 53,6 мільйона гривень податків.

Виведення грошей "у тінь"

У лютому поточного року представник Податкового комітету повідомляв, що гральному бізнесу під час війни вдалося вивести "у тінь" близько 10 мільярдів гривень обороту за місяць. Збирали парламентську тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань ухилення від сплати податків гральним бізнесом.

"Рівень зловживань справді шокуючий... Для розуміння — держава не бачила десь біля 10 млрд грн в місяць обороту. Раніше оцінював, що ми втратили десь 8-10 млрд грн податків на рік, думаю, зараз сума значно більша", — написав Железняк.

Також він повідомив про ліквідацію однієї зі схем в гральному бізнесі, що скоротило відтік валюти на 900 мільйонів доларів за місяць.

"Ефект від закриття цієї "схеми" з гральним бізнесом: відтік валюти в місяць скоротився на $800-900 млн або $25-30 млн/день. Без перебільшення, курс гривні від цього зріс по відношенню до долара", — писав нардеп.

Нагадаємо, в Україні у 2022 році завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити від міжнародних компаній близько 6,3 млрд гривень. У лютому-березні 2023-го до сплати податку долучилися сервіси таксі Uber і Bolt.

Також ми писали, що з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. У Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) вважають рішення про його зниження на початку війни помилковим.