Податок на Google — скільки грошей отримав бюджет від міжнародних компаній

Інтернет-платформа "для дорослих" декларує дедалі більше податків

В Україні у 2022 році завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити від міжнародних компаній близько 6,3 млрд гривень. У лютому-березні 2023-го до сплати податку долучилися сервіси таксі Uber і Bolt.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

Які суми сплачують іноземні компанії

За словами Гетманцева, за результатами поданих за четвертий квартал минулого року спрощених декларацій з податку на додану вартість платники податку задекларували близько 1,9 млрд гривень або 52,1 млн доларів. Сума на 400 млн гривень чи на 12,1 млн доларів більше ніж попереднього кварталу.

"Станом на 01.01.2023 року знаходиться на обліку 86 осіб-нерезидентів, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України та подають звіти. У лютому — березні 2023 року такі компанії, як Uber і Bolt стали платниками цього податку", — написав він.

Цьогоріч міжнародні компанії сплатили до держбюджету 1,9 млрд грн.

Хто сплатив найбільше

Найбільшу суму податків заплатили: Play.google, Apple, Google, Valve, Playstation, Netflix та Etsy.

Зокрема, інтернет-платформа "для дорослих" OnlyFans у четвертому кварталі минулого року задекларувала 303,1 тис. доларів "податку на Google". Порівняно з попереднім кварталом — сума більша на 16 тис. доларів.

Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк своєю чергою зауважив, що навіть на тлі великого поповнення держбюджету від сервісу "для дорослих", в країні досі діють суворі закони на контент 18+. Він вважає, що в цьому питанні потрібно вносити корективи.

"І це тоді як у нас досі криміналізовано контент для дорослих. Цю дурість треба виправляти", — написав нардеп.

Що відомо про "податок на Google"

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила проєкт закону №4184, який, зокрема, зобов'язував міжнародних інтернет-гігантів, що працюють в Україні, сплачувати податки в український держбюджет.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. У Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) вважають рішення про його зниження на початку війни помилковим.

Також з 1 липня 2023 року мають намір повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні бракує доходів від податкових надходжень.