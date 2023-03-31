Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow OnlyFans, Uber і Bolt: які ще компанії тепер платять "податок на Google" arrow

OnlyFans, Uber і Bolt: які ще компанії тепер платять "податок на Google"

31 березня 2023 08:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податок на Google — скільки грошей отримав бюджет від міжнародних компаній
Інтернет-платформа "для дорослих" декларує дедалі більше податків
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у 2022 році завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити від міжнародних компаній близько 6,3 млрд гривень. У лютому-березні 2023-го до сплати податку долучилися сервіси таксі Uber і Bolt.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

Читайте також:

Які суми сплачують іноземні компанії

За словами Гетманцева, за результатами поданих за четвертий квартал минулого року спрощених декларацій з податку на додану вартість платники податку задекларували близько 1,9 млрд гривень або 52,1 млн доларів. Сума на 400 млн гривень чи на 12,1 млн доларів більше ніж попереднього кварталу.

"Станом на 01.01.2023 року знаходиться на обліку 86 осіб-нерезидентів, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України та подають звіти. У лютому — березні 2023 року такі компанії, як Uber і Bolt стали платниками цього податку", — написав він.

Цьогоріч міжнародні компанії сплатили до держбюджету 1,9 млрд грн.

Хто сплатив найбільше

Найбільшу суму податків заплатили: Play.google, Apple, Google, Valve, Playstation, Netflix та Etsy.

Зокрема, інтернет-платформа "для дорослих" OnlyFans у четвертому кварталі минулого року задекларувала 303,1 тис. доларів "податку на Google". Порівняно з попереднім кварталом — сума більша на 16 тис. доларів.

Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк своєю чергою зауважив, що навіть на тлі великого поповнення держбюджету від сервісу "для дорослих", в країні досі діють суворі закони на контент 18+. Він вважає, що в цьому питанні потрібно вносити корективи.

"І це тоді як у нас досі криміналізовано контент для дорослих. Цю дурість треба виправляти", — написав нардеп.

Що відомо про "податок на Google"

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила проєкт закону №4184, який, зокрема, зобов'язував міжнародних інтернет-гігантів, що працюють в Україні, сплачувати податки в український держбюджет.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. У Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) вважають рішення про його зниження на початку війни помилковим.

Також з 1 липня 2023 року мають намір повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні бракує доходів від податкових надходжень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 ​​​​​​​Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:16 Каменських офіційно розлучається з Потапом: гучна заява від зіркового блогера

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Актуальне по темі

None 31 Березень 10:20

Річниця звільнення Бучі: Зеленський нагадав про звірства окупантів

None 31 Березень 10:12

Нейромережа ChatGPT додала Роналду та Мессі до символічної збірної світу

None 31 Березень 10:11

Намісник Лаври Павло розповів, на чиєму боці у повномасштабній війні перебуває УПЦ МП

None 31 Березень 09:51

У російському генштабі сказали, чи планують нову хвилю мобілізації

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB