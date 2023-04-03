Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Государство недополучает налоги от игорного бизнеса: какая сумма поступила в марте arrow

Государство недополучает налоги от игорного бизнеса: какая сумма поступила в марте

3 апреля 2023 14:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги от игорного бизнеса — какая сумма поступила в марте
В марте поступило 423,5 миллиона гривен в казну
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный бюджет недополучает налоги от украинского игорного бизнеса. В марте поступило 423,5 миллиона гривен в казну.

О суммах налоговых поступлений рассказал представитель Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Ярослав Железняк.

Читайте также:

Сколько заплатил игорный бизнес

"Налоги с игорного бизнеса за март 2023 года. В Бюджет поступило 423,5 млн грн. Это все еще мало, но: 1) в два раза больше, чем за весь 2021 год; 2) 60% от всех поступивших за 2022-й год", — написал Железняк.

В январе-марте текущего года уже собрали на 200 млн гривен больше, чем за прошедшие два года, отметил он. Таковы результаты отмены налоговых льгот для игорного бизнеса. Из-за льгот в 2022 году он перечислил всего 53,6 миллиона гривен налогов.

Вывод денег "в тень"

В феврале текущего года представитель Налогового комитета сообщал, что игорному бизнесу во время войны удалось вывести "в тень" около 10 миллиардов гривен оборота в месяц. Собирали парламентскую временную следственную комиссию (ВСК) по уклонению от уплаты налогов игорным бизнесом.

"Уровень злоупотреблений действительно шокирующий... Для понимания — государство не видело где-то около 10 млрд грн в месяц оборота. Ранее оценивал, что мы потеряли где-то 8-10 млрд грн налогов в год, думаю, сейчас сумма значительно больше", — написал Железняк.

Также он сообщил о ликвидации одной из схем в игорном бизнесе. Это сократило отток валюты на 900 миллионов долларов в месяц.

"Эффект от закрытия этой "схемы" с игорным бизнесом: отток валюты в месяц сократился на $800-900 млн или $25-30 млн/день. Без преувеличения, курс гривны от этого вырос по отношению к доллару", писал нардеп.

Напомним, в Украине в 2022 году благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь от международных компаний около 6,3 млрд гривен. В феврале-марте 2023-го к уплате налога присоединились сервисы такси Uber и Bolt.

Также мы писали, что с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. В Налоговом комитете Верховной Рады Украины считают решение о его снижении в начале войны ошибочным.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB