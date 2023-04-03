Налоги от игорного бизнеса — какая сумма поступила в марте

В марте поступило 423,5 миллиона гривен в казну

Государственный бюджет недополучает налоги от украинского игорного бизнеса. В марте поступило 423,5 миллиона гривен в казну.

О суммах налоговых поступлений рассказал представитель Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Ярослав Железняк.

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"Налоги с игорного бизнеса за март 2023 года. В Бюджет поступило 423,5 млн грн. Это все еще мало, но: 1) в два раза больше, чем за весь 2021 год; 2) 60% от всех поступивших за 2022-й год", — написал Железняк.

В январе-марте текущего года уже собрали на 200 млн гривен больше, чем за прошедшие два года, отметил он. Таковы результаты отмены налоговых льгот для игорного бизнеса. Из-за льгот в 2022 году он перечислил всего 53,6 миллиона гривен налогов.

Вывод денег "в тень"

В феврале текущего года представитель Налогового комитета сообщал, что игорному бизнесу во время войны удалось вывести "в тень" около 10 миллиардов гривен оборота в месяц. Собирали парламентскую временную следственную комиссию (ВСК) по уклонению от уплаты налогов игорным бизнесом.

"Уровень злоупотреблений действительно шокирующий... Для понимания — государство не видело где-то около 10 млрд грн в месяц оборота. Ранее оценивал, что мы потеряли где-то 8-10 млрд грн налогов в год, думаю, сейчас сумма значительно больше", — написал Железняк.

Также он сообщил о ликвидации одной из схем в игорном бизнесе. Это сократило отток валюты на 900 миллионов долларов в месяц.

"Эффект от закрытия этой "схемы" с игорным бизнесом: отток валюты в месяц сократился на $800-900 млн или $25-30 млн/день. Без преувеличения, курс гривны от этого вырос по отношению к доллару", — писал нардеп.

Напомним, в Украине в 2022 году благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь от международных компаний около 6,3 млрд гривен. В феврале-марте 2023-го к уплате налога присоединились сервисы такси Uber и Bolt.

Также мы писали, что с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. В Налоговом комитете Верховной Рады Украины считают решение о его снижении в начале войны ошибочным.