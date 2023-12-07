Помощь для украинок — кто сможет получить 1 тыс. долларов в 2024 году

Американская валюта в руках. Фото: Unplush

Государство в 2024 году обещает расширить программу помощи гражданкам Украины, стремящимся открыть собственное дело. В ее рамках украинки смогут пройти образовательный курс и получить 1 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Детали программы "Мрій і Досягай"

Речь идет о женской образовательной онлайн-академии "Мрій і Досягай", в рамках которой можно получить знания по цифровым технологиям, призванные помочь воплотить собственные бизнес-идеи.

В 2023 году 80 украинок получили знания, необходимые для открытия или перезапуска онлайн-бизнеса, и ваучеры на собственное дело в сумме 1 тыс. долларов.

Программу реализуют Impact Force и Минцифры при финансовой поддержке международных партнеров.

В общей сложности женщины направили более 1,3 тыс. заявок из Украины и Польши. Учебная программа содержала 11 модулей, а также менторскую поддержку от 20 бизнес-экспертов.

Как отмечают в пресс-службе, в следующем году программу масштабируют и объявят новый набор участников. В ней смогут поучаствовать женщины из числа внутренне перемещенных лиц.

"Из-за полномасштабной войны многие женщины были вынуждены покинуть свои дома и остались без источника дохода. Чтобы поддержать их, была создана женская интенсивная образовательная онлайн-академия "Мрій і Досягай", благодаря которой они получили знания по цифровым технологиям, что поможет начать или развить собственный бизнес", — говорится в сообщении правительства.

Также видеолекции доступны на портале Дія.Бізнес.

Больше о помощи

Напомним, часть украинцев может оформить пособие от УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сумма составляет 5,8 тысяч гривен в месяц на одного человека.

Также мы писали, что Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты поддержки социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.