Робота в Україні — запрацював портал з вакансіями у сфері відбудови та транспорту

Працівники сфери будівництва. Фото: Ukravtodor

В українському уряді запустили спеціалізований кадровий портал для тих, громадян, хто шукає роботу. Він пропонує вакансії виключно у сфері відбудови та транспорту.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Робота у сфері відбудови та транспорту

"В Україні з’явився сайт із пошуку вакансій у сфері відбудови й транспорту", — повідомляє пресслужба відомства.

Там зазначають, що кадровий портал має назву "Робота та відновлення". На сайті можна знайти вичерпну інформацію щодо вакансій у галузях:

транспорту;

зв’язку;

будівництва;

відбудови.

Для українців доступні пропозиції від роботодавців, залучених до відновлення територій та інфраструктури. Зокрема, вакансії передбачають можливості щодо безплатного навчання, перекваліфікації чи проживання. У відомстві наголошують, що останнє — особливо важливе для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

На порталі вакансії мають фільтри та інструменти сортування. Зокрема, можна шукати роботу за сферою, географією чи конкретним роботодавцем.

Окрім актуальних пропозицій, на сайті містяться рекомендації щодо ефективного пошуку роботи, а також відповіді на поширені питання.

Зараз там налічується понад одна тисяча вакансій. Вони будуть постійно оновлюватися. Ознайомитися можна за наступним посиланням.

Джерело: robotavidnovlennya.org

Більше про роботу

Нагадаємо, на українському ринку праці з'являється чимало різноманітних вакансій для людей похилого віку. При цьому із заробітною платою, вищою за середню в країні.

Також ми писали, що в Україні роботодавці почали виплачувати своїм співробітникам вищу заробітну плату. Попереднього місяця середня зарплата пересічного українця зросла на 3%, до 18,5 тис. гривень.