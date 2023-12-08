Робота для пенсіонерів — де обіцяють зарплату до 50 тис. гривень

Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

На українському ринку праці з'являється чимало різноманітних вакансій для людей похилого віку. При цьому із заробітною платою, вищою за середню в країні.

Про це свідчить інформація на порталі з пошуку роботи Work.ua.

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Робота для пенсіонерів

Оскільки українське законодавство дозволяє пенсіонерам працювати, вони можуть влаштуватися на низку посад. Подекуди зарплата може досягати 50 тис. гривень. Зокрема, у Києві налічується на порталі кілька десятків тисяч вакансій, де серед інших запрошують на роботу і літніх людей.

Оператор call-center

Зокрема, у міжнародну компанію запрошують менеджерів для роботи з клієнтами. Серед обов'язків — проведення консультацій та реєстрування інформації у базі даних. При цьому необхідне добре знання української мови та володіння ПК на рівні користувача. Заробітну плату обіцяють у межах 12-16 тис. гривень.

Продавець-консультант зброї

У збройовий комплекс (магазин, майстерня та тир) шукають продавців. Візьмуть на роботу тих, хто знається на зброї. Також необхідний досвід роботи в органах та вміння стріляти. Працювати доведеться у вихідні та свята. Серед обов'язків — робота з касою, консультування покупців, ведення документації, контроль безпеки майна та підтримка чистоти на робочому місці. Заробітну плату обіцяють на рівні 15-40 тис. гривень.

Менеджери з продажу

Також у Києві виробник натуральних продуктів для здоров'я та спорту запрошує на роботу менеджерів із продажу. Працювати потрібно в офісі за графіком у будні з 9.30 до 17.30. Кандидати повинні мати чітку дикцію, грамотну мову та бажання розвиватися. Зарплату обіцяють у 20-50 тис. гривень.

Прибиральниці квартир

Можна влаштуватися на роботу прибиральницею в квартирах. Персоналу видають форму та інвентар. Працювати можна від двох до семи днів на тиждень. Зарплату обіцяють від 1050 до 1550 гривень на день. У середньому 25-31 тис. гривень на місяць.

Кур'єри

Окрім того, запрошують працівників в обслуговування доставки. Виплати зарплати щоденні чи щотижневі. Роботодавці пропонують гнучкий графік, а також страхування. Зарплата — до 50 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні роботодавці почали виплачувати своїм співробітникам вищу заробітну плату. Попереднього місяця середня зарплата пересічного українця зросла на 3%, до 18,5 тис. гривень.

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