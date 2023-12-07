Зарплати в Україні зросли — у якій сфері роботодавці платять більше

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні роботодавці почали виплачувати своїм співробітникам вищу заробітну плату. Попереднього місяця середня зарплата пересічного українця зросла на 3%, до 18,5 тис. гривень.

Про це свідчить інформація одного з провідних кадрових порталів.

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Як змінились зарплати в українців

За словами аналітиків, причиною зростання середнього рівня зарплат стало збільшення пропозицій на порталі з боку Збройних сил, тобто завдяки військовому рекрутингу.

Різним спеціалістам в ЗСУ пропонують чималі виплати — стартують від 25 тис. і досягають 125 тис. гривень. Тепер високі зарплати, окрім керівників та сфери ІТ, отримують такі фахівці в армії:

інженери дронів, пілоти — 75 тис. гривень;

зв'язківці — 67,5 тис. гривень.

У яких сферах стрімко зросла оплата праці

Найбільше зросли зарплати у сфері охорони та безпеки — за місяць одразу на 3 тис. гривень, до 19 тис. гривень. Також більше тепер отримують топменеджери та керівники середньої ланки — на 2,5 тис. гривень, до 37,5 тис. гривень. Змінились зарплати у таких сферах:

у страхуванні — на 2,25 тис., до 22,25 тис. гривень;

у медицині, фармацевтиці — на 1,5 тис., до 20 тис. гривень;

у продажах, закупівлях — на 1 тис., до 24 тис. гривень;

в управлінні персоналом, HR — на 1 тис., до 21 тис. гривень;

у телекомунікаціях та зв'язку — на 1 тис., до 20 тис. гривень;

у промисловості — на 1 тис., до 19 тис. гривень;

у юриспруденції — на 800 грн, до 18,3 тис. гривень;

в освіті, науці — на 500 грн, до 15,5 тис. гривень;

у роздрібній торгівлі — на 500 грн, до 15,5 тис. гривень.

В яких регіонах активно зростають зарплати

Найбільше середня зарплата підвищилась минулого місяця у Львівській області — на 500 грн, до 18,5 тис. гривень.

Також більші тепер зарплати у таких регіонах:

Харківський — на 500 грн, 17,5 тис. гривень;

Дніпропетровський — на 245 грн, 17,74 тис. гривень;

Одеський — на 150 грн, 18 тис. гривень.

Вакансій у листопаді побільшало, особливо проти показника минулого року.

Джерело: Work.ua

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Нагадаємо, з 1 грудня 2023 року при сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування заповнення поля "Призначення платежу" здійснюватиметься по-новому, виключно у структурованій формі.

Також ми писали, що державний ПриватБанк запускає пільгові тарифи для своїх бізнес-клієнтів. Фінустанова запропонує на рік обслуговування нових зарплатних проєктів без комісії.