Работа в Украине — заработал портал с вакансиями в сфере восстановления и транспорта

Государство предлагает украинцам работу в сфере восстановления и транспорта — детали
В украинском правительстве запустили специализированный кадровый портал для тех, кто ищет работу. Он предлагает вакансии исключительно в сфере восстановления и транспорта.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Работа в сфере восстановления и транспорта
"В Украине появился сайт по поиску вакансий в сфере восстановления и транспорта", — сообщает пресс-служба ведомства.
Там отмечают, что кадровый портал называется "Работа и восстановление". На сайте можно найти исчерпывающую информацию о вакансиях в отраслях:
- транспорта;
- связи;
- строительства;
- восстановления.
Для украинцев доступны предложения от работодателей, вовлеченных в восстановление территорий и инфраструктуры. В частности, вакансии предусматривают возможности бесплатного обучения, переквалификации или проживания. В ведомстве подчеркивают, что последнее особенно важно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
На портале вакансий имеются фильтры и инструменты сортировки. В частности, можно искать работу по сфере, географии или конкретному работодателю.
Кроме актуальных предложений, на сайте содержатся рекомендации по эффективному поиску работы, а также ответы на часто задаваемые вопросы.
Сейчас там насчитывается более тысячи вакансий. Они будут постоянно обновляться. Ознакомиться можно по следующей ссылке.
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Напомним, на украинском рынке труда появляется немало разнообразных вакансий для пожилых людей. При этом с заработной платой выше средней в стране.
Также мы писали, что в Украине работодатели стали выплачивать своим сотрудникам более высокую заработную плату. В предыдущем месяце средняя зарплата рядового украинца выросла на 3% до 18,5 тыс. гривен.
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