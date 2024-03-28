Пільги на комуналку — хто з українців отримає 50% знижку у квітні

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Знижка на комуналку у розмірі 50%

За правилами, родини, які мають троє та більше дітей, можуть оформити пільги з оплати послуг житлово-комунального господарства. У такому випадку передбачена знижка у розмірі 50%.

У ПФУ зазначають, що пільгу надають на користування комунальними послугами — природний газ, електроенергію. Також покривається половина витрат на скраплений балонний газ для побутових потреб та тверде паливо, якщо у будинку немає центрального опалення.

Знижку на комунальні послуги надають багатодітним родинам незалежно від виду житла, а також форми власності на нього. При цьому допомогу призначають на 12 місяців та за умови, що домогосподарство підпадає під необхідні критерії.

"Зазначена пільга може бути надана за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за попередні шість місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім’ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги", — повідомили у ПФУ.

З 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги підвищився. Зараз він становить 4240 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб у 3028 грн станом на січень звітного податкового року множать на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн).

Як оформити статус багатодітної сім'ї

Для того, щоб підтвердити статус багатодітної родини або дитини з багатодітної сім'ї необхідно зробити відповідне посвідчення.

Документи видають дітям з шести років і одному з батьків незалежно від місця проживання упродовж десяти робочих днів з моменту подачі заяви.

Таке посвідчення оформлюють у структурних підрозділах в місцевих органів виконавчої влади або у Центрах надання адміністративних послуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики стверджують, що нові ракетні атаки Росії по українській енергосистемі були найпотужнішої сили за час повномасштабної війни. Водночас це не призведе до підвищення вартості електричної енергії найближчим часом.

Також повідомляли, раніше у Державній службі статистики показали, як за рік змінилась вартість житлово-комунальних послуг для побутових споживачів. Загалом з лютого 2023-го по лютий 2024 року — тарифи підвищились на 12,7%