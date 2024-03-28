Льготы на коммуналку — кто из украинцев получит 50% скидку в апреле

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предусмотрена для многодетных семей.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Скидка на коммуналку в размере 50%

По правилам, семьи, имеющие трое и более детей, могут оформить льготы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. В этом случае предусмотрена скидка в размере 50%.

В ПФУ отмечают, что льготу предоставляют на пользование коммунальными услугами — природный газ, электроэнергию. Также покрывается половина расходов на сжиженный баллонный газ для нужд и твердое топливо, если в доме нет центрального отопления.

Скидку на коммунальные услуги предоставляют многодетным семьям вне зависимости от вида жилья, а также формы собственности на него. При этом помощь назначается на 12 месяцев и при условии, что домохозяйство подпадает под необходимые критерии.

"Указанная льгота может быть предоставлена при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев исходя из расчета на одного члена семьи не превышает размера дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы", — сообщили в ПФУ.

С 1 января 2024 года размер налоговой социальной льготы повысился. Сейчас он составляет 4240 грн (прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 3028 грн по состоянию на январь отчетного налогового года умножается на 1,4 и округлен до ближайших 10 грн).

Как оформить статус многодетной семьи

Для того, чтобы подтвердить статус многодетной семьи или ребенка из многодетной семьи, необходимо сделать соответствующее удостоверение.

Документы выдают детям с шести лет и родителю независимо от места жительства в течение десяти рабочих дней с момента подачи заявления.

Такое удостоверение оформляют в структурных подразделениях местных органов исполнительной власти или в Центрах предоставления административных услуг.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики утверждают, что новые ракетные атаки России по украинской энергосистеме были самой мощнейшей силы за время полномасштабной войны. В то же время, это не приведет к повышению стоимости электрической энергии в ближайшее время.

Также сообщалось, что ранее в Государственной службе статистики показали, как за год изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг для бытовых потребителей. В целом с февраля 2023 по февраль 2024 года тарифы повысились на 12,7%.