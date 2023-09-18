Тендеры в Украине — рейтинг трат государственных миллиардов

Строительство моста. Фото: google.com

Обнародован список самых больших расходов государственных средств на площадке Prozorro на прошлой неделе, 11-15 сентября. Рейтинг возглавил ремонт дорог.

Такие данные привел народный депутат, заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram-канале.

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Нардеп опубликовал список из десяти тендеров с самыми большими суммами, соглашения по которым уже утверждены. На прошлой неделе тратили госсредства на следующие нужды:

527 млн гривен — в Ровенской области организуют капитальный ремонт моста через реку Случь;

428 млн гривен — в Киевской области проведут строительство Ворзельской начальной школы;

за 220 млн гривен — ПАО "УкрНафта" получит услуги по бурению и эксплуатации скважин;

180 млн гривен — ГП "Мирноградуголь" на Донетчине заказало услуги по обогащению угля;

"Мирноградуголь" на Донетчине заказало услуги по обогащению угля; 179 млн гривен — Черкасский горсовет реконструирует ул. Гагарина на участке от ул. С. Жужомы до ул. С. Смирнова;

172 млн гривен — в с. Бузова в Киевской области организуют новое строительство многоэтажки по адресу: ул. Центральная, 17;

136 млн гривен — для Управления каналов реки Ингулец закупили электроэнергию;

127 млн гривен — Нацполиция приобрела мототранспортные грузовые средства;

136 млн гривен — в селе Плоскена Киевщины проведут капитальный ремонт школы I-III ступеней по ул. Киевская 2;

120 млн гривен — в Ирпене Киевской области организуют капитальный ремонт многоэтажки (ул. Ярославская, 14).

"Четыре из десяти топ-тендеров — это Киевская область... Я бы советовал журналистам-расследователям посмотреть на фирмы, которые выиграют такие объемы", — написал Ярослав Железняк.

Больше о тендерах

Напомним, в Одесской области тендер на строительство укрытия выиграл фигурант уголовных производств. Отдел образования Болградского горсовета в начале учебного года решил заказать строительство укрытия для местной школы у скандальной компании "Васольбудстрой".

Ранее столичные власти планировали на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами закупить песок около 6,5 млн гривен. Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.

Также мы писали, что в столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств. В этот раз Киевзеленстрой планировал потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".