Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Государственные миллиарды: топ-10 тендеров на прошлой неделе arrow

Государственные миллиарды: топ-10 тендеров на прошлой неделе

18 сентября 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тендеры в Украине — рейтинг трат государственных миллиардов
Строительство моста. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Обнародован список самых больших расходов государственных средств на площадке Prozorro на прошлой неделе, 11-15 сентября. Рейтинг возглавил ремонт дорог.

Такие данные привел народный депутат, заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Читайте также:

Рейтинг госзакупок в Украине

Нардеп опубликовал список из десяти тендеров с самыми большими суммами, соглашения по которым уже утверждены. На прошлой неделе тратили госсредства на следующие нужды:

  • 527 млн гривен — в Ровенской области организуют капитальный ремонт моста через реку Случь;
  • 428 млн гривен — в Киевской области проведут строительство Ворзельской начальной школы;
  • за 220 млн гривен — ПАО "УкрНафта" получит услуги по бурению и эксплуатации скважин;
  • 180 млн гривен — ГП "Мирноградуголь" на Донетчине заказало услуги по обогащению угля;
  • 179 млн гривен — Черкасский горсовет реконструирует ул. Гагарина на участке от ул. С. Жужомы до ул. С. Смирнова;
  • 172 млн гривен — в с. Бузова в Киевской области организуют новое строительство многоэтажки по адресу: ул. Центральная, 17;
  • 136 млн гривен — для Управления каналов реки Ингулец закупили электроэнергию;
  • 127 млн гривен — Нацполиция приобрела мототранспортные грузовые средства;
  • 136 млн гривен — в селе Плоскена Киевщины проведут капитальный ремонт школы I-III ступеней по ул. Киевская 2;
  • 120 млн гривен — в Ирпене Киевской области организуют капитальный ремонт многоэтажки (ул. Ярославская, 14).

"Четыре из десяти топ-тендеров — это Киевская область... Я бы советовал журналистам-расследователям посмотреть на фирмы, которые выиграют такие объемы", — написал Ярослав Железняк.

Больше о тендерах

Напомним, в Одесской области тендер на строительство укрытия выиграл фигурант уголовных производств. Отдел образования Болградского горсовета в начале учебного года решил заказать строительство укрытия для местной школы у скандальной компании "Васольбудстрой".

Ранее столичные власти планировали на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами закупить песок около 6,5 млн гривен. Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.

Также мы писали, что в столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств. В этот раз Киевзеленстрой планировал потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Что точно не стоит делать во время войны — так это быть и красивым, и умным. Интервью с Гетманцевым

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз