Тендеры в Украине — рейтинг трат государственных миллиардов

Государственные миллиарды: топ-10 тендеров на прошлой неделе
Обнародован список самых больших расходов государственных средств на площадке Prozorro на прошлой неделе, 11-15 сентября. Рейтинг возглавил ремонт дорог.
Такие данные привел народный депутат, заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Рейтинг госзакупок в Украине
Нардеп опубликовал список из десяти тендеров с самыми большими суммами, соглашения по которым уже утверждены. На прошлой неделе тратили госсредства на следующие нужды:
- 527 млн гривен — в Ровенской области организуют капитальный ремонт моста через реку Случь;
- 428 млн гривен — в Киевской области проведут строительство Ворзельской начальной школы;
- за 220 млн гривен — ПАО "УкрНафта" получит услуги по бурению и эксплуатации скважин;
- 180 млн гривен — ГП "Мирноградуголь" на Донетчине заказало услуги по обогащению угля;
- 179 млн гривен — Черкасский горсовет реконструирует ул. Гагарина на участке от ул. С. Жужомы до ул. С. Смирнова;
- 172 млн гривен — в с. Бузова в Киевской области организуют новое строительство многоэтажки по адресу: ул. Центральная, 17;
- 136 млн гривен — для Управления каналов реки Ингулец закупили электроэнергию;
- 127 млн гривен — Нацполиция приобрела мототранспортные грузовые средства;
- 136 млн гривен — в селе Плоскена Киевщины проведут капитальный ремонт школы I-III ступеней по ул. Киевская 2;
- 120 млн гривен — в Ирпене Киевской области организуют капитальный ремонт многоэтажки (ул. Ярославская, 14).
"Четыре из десяти топ-тендеров — это Киевская область... Я бы советовал журналистам-расследователям посмотреть на фирмы, которые выиграют такие объемы", — написал Ярослав Железняк.
Больше о тендерах
Напомним, в Одесской области тендер на строительство укрытия выиграл фигурант уголовных производств. Отдел образования Болградского горсовета в начале учебного года решил заказать строительство укрытия для местной школы у скандальной компании "Васольбудстрой".
Ранее столичные власти планировали на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами закупить песок около 6,5 млн гривен. Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.
Также мы писали, что в столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств. В этот раз Киевзеленстрой планировал потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".