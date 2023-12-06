З Ощадбанку раптом пішов високооплачуваний наглядовець

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

З державного Ощадбанку звільнився за власним бажанням незалежний член наглядової ради Антон Пятигін.

Про це йдеться у системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає видання Фінансовий клуб.

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Повноваження Пятигіна припинено з 29 листопада 2023 року.

Чим займався наглядовець

Антон Пятигін обіймав посаду в наглядовій раді Ощадбанку понад два роки, з 25 листопада 2021 року.

Наразі нового члена наглядової ради замість Пятигіна не призначено.

За інформацією на сайті Ощадбанку, Пятигін має 15-річний управлінський досвід, зокрема понад 9 років роботи в міжнародній консалтинговій компанії McKinsey&Company у понад 10 країнах, зокрема США, державах Близького Сходу, Африки, Центральної та Східної Європи.

Він очолював роботу над стратегіями для найбільших банків в Україні та інших країнах і був лідером проєктів із трансформації великих банків, діджиталізації, модернізації операційної моделі, а також стрес-тестування.

Окрім консалтингової діяльністі фінансист працював над розвитком нових проєктів та залученням інвестицій.

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Про чиї зарплати писали Новини.LIVE

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Довідка

За даними Національного банку України, станом на 1 жовтня 2023 року Ощадбанк посідав друге місце за розміром активів (343 млрд грн) серед 63 діючих банків України.