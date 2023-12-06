Из Ощадбанка вдруг ушел высокооплачиваемый наблюдатель

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Из государственного Ощадбанка уволился по собственному желанию независимый член наблюдательного совета Антон Пятыгин.

Об этом говорится в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает издание Финансовый клуб.

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Полномочия Пятыгина прекращены с 29 ноября 2023 года.

Чем занимался наблюдатель

Антон Пятыгин занимал должность в наблюдательном совете Ощадбанка более двух лет с 25 ноября 2021 года.

Пока новый член наблюдательного совета вместо Пятыгина не назначен.

По информации на сайте Ощадбанка, Пятыгин имеет 15-летний управленческий опыт, в том числе более 9 лет работы в международной консалтинговой компании McKinsey&Company в более чем 10 странах, в том числе США, государствах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Восточной Европы.

Он возглавлял работу над стратегиями для крупнейших банков в Украине и других странах и являлся лидером проектов по трансформации крупных банков, диджитализации, модернизации операционной модели, а также стресс-тестированию.

Кроме консалтинговой деятельности, финансист работал над развитием новых проектов и привлечением инвестиций.

Ранее Новини.LIVE писали об огромных зарплатах членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка.

Также мы писали о том, сколько зарабатывает председатель правления Ощадбанка, а также его заместители. Речь идет о сотнях тысяч гривен в месяц.

Также Новини.LIVE писали о зарплатах руководителей многих других государственных учреждений и доходах высокопоставленных чиновников.

О чьих зарплатах писали Новини.LIVE

Писали о том, сколько зарабатывает руководство Бюро экономической безопасности, а также о том, сколько стоят охотники за коррупционерами или какие зарплаты у руководителей НАПК.

Писали о заработках руководителей Антимонопольного комитета Украины, а также региональных "королей" АМКУ во время войны.

Публиковали заработки руководителей АРМА, а также расходы на содержание аппарата Агентства.

Писали о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зарплатах его команды и руководителей госпредприятий на фондовом рынке. Сравнивали их с зарплатой председателя правления Ощадбанка.

Напоминали нашим читателям, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и рядовые специалисты министерства.

Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Сообщали, сколько стоит управлять реинтеграцией оккупированных территорий, или какая зарплата у Ирины Верещук.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в государственный долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.

Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.

Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи, сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, а также сколько стоила государству команда Алексея Чернышева в Министерстве развития громад и территорий.

Справка

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 октября 2023 года Ощадбанк занимал второе место по размеру активов (343 млрд грн) среди 63 действующих банков Украины.