ПриватБанк та мережа АЗС WOG пропонують знижки на пальне — які умови

Автозаправна станція в Україні. Фото: Уніан

Державна фінустанова "ПриватБанк" та мережа АЗС WOG пропонують українським водіям знижки на пальне. Акція діятиме до кінця травня поточного року.

Про це йдеться на офіційній сторінці мережа АЗС WOG у Facebook.

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Деталі акції

Так, громадяни можуть суттєво заощадити, якщо виконати низку умов акції. Пропонують знижку у півтори гривні на кожному літрі, якщо водій купує від 20 літрів пального.

Інші умови:

здійснювати покупку потрібно єдиним чеком,

розрахунок потрібно проводити карткою Visa "Універсальна" від ПриватБанку (або "Універсальна Gold").

"Для власників картки PRIDE діє як персональна пропозиція, так і надається акційна знижка", — уточнюють у пресцентрі мережі АЗС WOG.

Також подробиці акції опублікувала пресслужба ПриватБанку.

Інші акції від держбанків

Варто зауважити, що ПриватБанк обіцяє деяким українцям додаткову грошову підтримку. Громадянам, які отримують матеріальну допомогу від міжнародних організацій через ПриватБанк на картки Mastercard, виплатять додаткові 2,2 тисячі гривень, якщо долучаться до спеціальної програми банку. Це спільна програма держбанку з Mastercard. Вона діятиме з березня до середини вересня 2023 року.

Державна фінустанова "Ощадбанк" пропонує громадянам можливість робити вигідні покупки у мережі супермаркетів АТБ. Банк спільно з платіжною системою Visa запустив нову цифрову кобрендову картку. Так, кобрендова картка надаватиме постійну додаткову знижку у 5% на понад 600 акційних товарів у магазинах АТБ та найкращий асортимент за зниженими цінами.

Також очікуються знижені ціни на найкращий асортимент зі списку акційних товарів, який змінюється кожні 1-2 тижні. Окрім того, передбачається безкоштовні зняття готівки чи перекази (до 20 тисяч грн на місяць).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк автоматично продовжив дію платіжних карток, термін яких добігає кінця. Українці можуть не пролонгувати картки до 31 травня 2023 року.

Також ми писали, що ПриватБанк надає підтримку українцям, які опинилися за кордоном через воєнний конфлікт, і відправляють фінансову допомогу своїм рідним, друзям та волонтерам в Україні. З березня по липень поточного року клієнти ПриватБанку матимуть можливість здійснювати безкоштовні перекази на свої картки з карток польських та німецьких банків через сервіс Приват24.