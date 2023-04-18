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ПриватБанк блокує картки деяких іноземців: що відомо

18 квітня 2023 10:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк блокує карти деяких іноземців — що відомо
Відділення державного ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" почала блокувати банківські картки та анулювати договори громадян Білорусі. Кошти можна переказувати на інші рахунки виключно, особисто відвідавши банк.

Про це пише білоруська служба "Радіо Свобода", посилаючись на інформацію білорусів, котрі проживають в Україні.

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Зазначається, що білоруси почали масово отримувати повідомлення про закриття банківських рахунків та відмову у діловому спілкуванні.

Кошти можна переказати, якщо особисто прийти у відділення з документами та реквізитами рахунка в іншому банку. Здійснити переказ коштів на чужу картку неможливо.

Водночас багато білорусів не мають інших рахунків і не можуть виїхати з України.

На початку війни українські банки вже блокували банківські рахунки білорусів. Влітку минулого року після ретельної перевірки Служби безпеки деяким громадянам вдалося їх розблокувати.

Для цього вони писали листи в СБУ. Після перевірки Нацбанк дозволяв фінустановам в індивідуальному порядку розблокувати рахунок конкретного громадянина.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, українці, які перебувають у Польщі, зможуть здійснювати грошові перекази в Україну через Western Union у ПриватБанку безкоштовно. Опція буде доступна з квітня до середини вересня 2023 року.

Також ми писали, що українцям надали можливість отримувати міжнародні перекази від клієнтів провідного європейського фінансового сервісу Paysera на карти чи рахунки у ПриватБанку через систему PrivatMoney.

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