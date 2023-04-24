ПриватБанк и сеть АЗС WOG предлагают скидки на горючее — какие условия

Автозаправочная станция в Украине. Фото: Униан

Государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗС WOG предлагают украинским водителям скидки на топливо. Акция будет действовать до конца мая этого года.

Об этом говорится на официальной странице сети АЗС WOG в Facebook.

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Детали акции

Так, граждане могут существенно сэкономить, если выполнить ряд условий акции. Предлагают скидку в полторы гривны на каждом литре, если водитель покупает от 20 литров горючего.

Другие условия:

совершать покупку нужно единым чеком,

расчет нужно производить картой Visa "Универсальная" от ПриватБанка (или "Универсальная Gold").

"Для держателей карты PRIDE действует как персональное предложение, так и предоставляется акционная скидка", — уточняют в пресс-центре сети АЗС WOG.

Также подробности акции опубликовала пресс-служба ПриватБанка.

Прочие акции от госбанков

Следует отметить, что ПриватБанк обещает некоторым украинцам дополнительную денежную поддержку. Гражданам, которые получают материальную помощь от международных организаций через ПриватБанк на карты Mastercard, выплатят дополнительные 2,2 тысячи гривен, если присоединятся к специальной программе банка. Это общая программа госбанка по Mastercard. Она будет действовать с марта по середину сентября 2023 года.

Государственное финучреждение "Ощадбанк" предлагает гражданам возможность делать выгодные покупки в сети супермаркетов АТБ. Банк совместно с платежной системой Visa запустил новую цифровую кобрендовую карту. Так, кобрендовая карта будет предоставлять постоянную дополнительную скидку в 5% на более чем 600 акционных товаров в магазинах АТБ и лучший ассортимент по сниженным ценам. Также ожидаются сниженные цены на лучший ассортимент из списка акционных товаров, который меняется каждые 1-2 недели. Кроме того, предусматриваются бесплатные снятия наличных или переводы (до 20 тысяч грн в месяц).

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк автоматически продлил действие платежных карт, срок которых подходит к концу. Украинцы могут не пролонгировать карты до 31 мая 2023 года.

Также мы писали, что ПриватБанк оказывает поддержку украинцам, которые оказались за границей из-за военного конфликта и отправляют финансовую помощь своим родным, друзьям и волонтерам в Украине. С марта по июль текущего года клиенты ПриватБанка получат возможность осуществлять бесплатные переводы на свои карты с карт польских и немецких банков через сервис Приват24.