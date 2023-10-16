Держбюджет на 2024 — які зміни внесли до проєкту закону

Засідання ВРУ. Фото: rada.gov.ua

У Комітеті Верховної ради України з питань бюджету підтримали рішення рекомендувати народним депутатам ухвалити проєкт Державного бюджету на 2024 рік за основу. До законопроєкту внесли кілька суттєвих змін.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа у соцмережі Facebook.

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Які зміни внесли до проєкту закону

Як зазначила голова комітету з питань бюджету, серед ключових змін, які уряду рекомендують врахувати під час підготовки документа до читання:

збільшення планових доходів держбюджету на 9,9 млрд грн у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д);

скорочення видатків на будівництво, ремонти та закупівлі майна різними органами влади на 1,3 млрд грн;

зменшення видатків на Бюро економічної безпеки (БЕБ) на 409 млн грн. Спрямування цих коштів на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках на залізниці;

направлення додатково 574 млн грн на протезування для військовослужбовців;

збільшення видатків на освітню субвенцію на 384 млн грн.

Коли розглянуть проєкт бюджету у Раді

За словами народного депутата Ярослава Железняка, голосування у першому читанні бюджету у залі за регламентом має відбутися до 20 жовтня 2023 року.

Він зауважив, що розгляд відбудеться цього тижня "теж, скоріш за все, з поправочними боями і розглядом в декілька днів".

Ключові цифри бюджету-2024

Уряд затвердив проєкт Держбюджету-2024 рік та подав його у Раду 15 вересня 2023 року. Проєкт №10000 передбачає обсяг доходів загального фонду у 1,56 трлн грн і витрати в 3,108 трлн грн.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, ключовий акцент проєкту бюджету — оборона та безпека, куди направлять більше половини усіх ресурсів бюджету, а саме — 1,685 трлн грн, що на 113 млрд грн більше, ніж 2023 року.

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Нагадаємо, депутати Верховної Ради України (ВРУ) підтримали у цілому збільшення фінансування у Державному бюджеті на 2023 рік. Сума зросла на 322,6 млрд грн, збільшивши загальний обсяг витрат до рекордного рівня.

Також ми писали, що цього року Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення загального державного боргу до 88,1% від ВВП. Там також вказують на те, що показник зростатиме і сягне пікового значення у 2025 році.