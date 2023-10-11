Яким буде держборг України у 2023-2025 роках: прогнози МВФ

Готівка. Фото: Новини.LIVE

Цього року Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення загального державного боргу до 88,1% від ВВП. Там також вказують на те, що показник зростатиме і сягне пікового значення у 2025 році.

Про це заявив директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає Укрінформ.

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Відтак, у доповіді, яку презентував політик, йдеться про те, що загальний держборг України до повномасштабного вторгнення — у 2021 році — становив 48,9% від ВВП. Вже у наступному 2022 році цей показник різко зріс до 78,5%.

У 2023 році позначка перетне 88,1%.

Водночас, згідно з прогнозами Фонду, у наступному році держборг зросте до 98,6% і досягне свого пікового значення у 2025 році з позначкою у 100,7%.

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Нагадаємо, у серпні 2023 року державний борг зріс на 0,8%, що стало незначним уповільненням порівняно з попередніми місяцями. Однак його поступове збільшення має низку факторів.