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Індексація пенсій, збільшення робочих місць, соціальні витрати: Зеленський про держбюджет-2024

13 вересня 2023 22:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Індексація пенсій, збільшення робочих місць, соціальні витрати: Зеленський про держбюджет-2024
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський розповів, чого варто очікувати у державному бюджеті на 2024 рік. При цьому він сьогодні обговорив ключові моменти щодо майбутнього бюджету з главою уряду Денисом Шмигалем та фінансовим міністром Сергієм Марченком.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

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За словами українського лідера, у центрі уваги — забезпечення безпеки України та добробуту громадян. Фінансова підтримка оборонної сфери залишиться на колишньому рівні.

Крім того, наступного фінансового року влада посилить вкладення в оборонне виробництво, зокрема у створення зброї. Також приділять увагу дронам як імпортним, так і вітчизняного виробництва.

"Ми особливо сфокусовані на підтримці ветеранів війни", — сказав він.

Також Зеленський розповів, що соціальна сфера зберігається у списку пріоритетів. Більше коштів надійде у систему освіти, особливо у сфері учительського складу. Країна інвестує у цифрові проєкти, серед яких і "Мрія".

"Звичайно, буде суттєва індексація пенсій — плануємо на березень, як це передбачено законом. Але, крім усього цього, ми робимо дуже важливий економічний акцент у бюджеті. Ми додаємо стимулювання економіки: виробництв, робочих місць, інвестицій — того, що потрібно, щоб Україна могла швидше відновитися", — зазначив Президент України.

Зеленський уточнив, що наказав главі уряду розробити заходи для збільшення мінімальної заробітної плати в першій половині наступного року.

"Абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут, в Україні, визначити час завершення цієї війни — нашою перемогою. Наша зброя, яка досягатиме всіх необхідних для України цілей. Наша економіка, яка зможе давати українцям необхідні робочі місця", — додав він.

Нагадаємо, у проєкті Державного бюджету на 2024 рік поки що немає проекту закону про внесення змін до податкової сфери. У Міністерстві фінансів не передбачається її поновлення.

Ще у 2023 році цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини "UАразом" для державного телеканалу "Рада" коштуватиме дефіцитному бюджету близько 120 млн грн. У вартість входить розробка творчої концепції та часткове виробництво.

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