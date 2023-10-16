Госбюджет на 2024 год — какие изменения внесли в проект закона

Заседание ВРУ. Фото: rada.gov.ua

В Комитете Верховной Рады Украины по бюджету поддержали решение рекомендовать народным депутатам принять проект Государственного бюджета на 2024 год за основу. В законопроект внесли несколько существенных изменений.

Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа в соцсети Facebook.

Читайте также:

Какие изменения внесли в проект закона

Как отметила глава комитета по бюджету, среди ключевых изменений, которые правительству рекомендуют учесть при подготовке документа к чтению:

увеличение плановых доходов госбюджета на 9,9 млрд грн в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д);

сокращение расходов на строительство, ремонты и закупки имущества разными органами власти на 1,3 млрд грн;

уменьшение расходов на Бюро экономической безопасности (БЭБ) на 409 млн грн. Направление этих средств на закупку сканеров для таможни на пунктах пропуска на железной дороге;

направление дополнительно 574 млн грн на протезирование для военнослужащих;

увеличение расходов на образовательную субвенцию на 384 млн грн.

Когда рассмотрят проект бюджета в Раде

По словам народного депутата Ярослава Железняка, голосование в первом чтении бюджета в зале по регламенту должно состояться до 20 октября 2023 года.

Он отметил, что рассмотрение состоится на этой неделе "тоже, скорее всего, с поправочными боями и разбирательством в несколько дней".

Ключевые цифры бюджета-2024

Правительство утвердило проект Госбюджета-2024 и подало его в Раду 15 сентября 2023 года. Проект №10000 предусматривает объем доходов общего фонда в 1,56 трлн грн и расходы в 3,108 трлн грн.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, ключевой акцент проекта бюджета — оборона и безопасность, куда направят более половины всех ресурсов бюджета, а именно — 1,685 трлн грн, что на 113 млрд грн больше, чем в 2023 году.

Больше о бюджете

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) поддержали в целом увеличение финансирования в Государственном бюджете на 2023 год. Сумма выросла на 322,6 млрд грн, увеличив общий объем расходов до рекордного уровня.

Также мы писали, что в этом году Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует увеличение общего государственного долга до 88,1% ВВП. Там также указывают, что показатель будет расти и достигнет пикового значения в 2025 году.