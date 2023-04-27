Продукти в Україні — на ринок потрапила отруйна кукурудза для попкорну

Порція кукурудзяного попкорну. Фото: Freepik

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила про небезпечний товар, який зайшов на український ринок з Іспанії. Йдеться про кукурудзу для попкорну, в якій може міститися отруйна речовина.

Про це поінформували в одному з управлінь Держпродспоживслужби.

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Як зазначається, відомство отримало інформаційне повідомлення системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів. Там розповіли про виявлення хлорпірифосу у кукурудзі, призначеної для подальшого приготування попкорну.

"До нас надійшло чергове інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах #RASFF від 25 квітня 2023 року №2023.2025 стосовно виявлення хлорпірифосу у кукурудзі для приготування попкорну", — зазначають у пресслужбі.

Вказано, що кукурудзу експортував з Іспанії виробник Liven SA (Barcelona) в Україну. Отримувач — ТОВ "Фоззі Коммерц".

У Держпродспоживслужбі закликали операторів ринку, щоб у разі виявлення такого вантажу в обігу, негайно повідомили про це.

Отруєння хлорпірифосом

Варто зауважити, що хлорпірифос використовують як інсектицид широкого спектра дії. Це речовина фосфорорганічної групи, яка є основою для виробництва багатьох пестицидів. Вона здатна серйозно порушити здоров'я людини.

Дослідження вчених із США та інших країн говорять те, що навіть незначні дози хлорпірифосу, які нещодавно вважались умовно безпечними, потрапляючи в організм людини, викликають гострі порушення роботи центральної нервової системи: головний біль, порушення свідомості аж до розвитку глибокої коми, судоми. Сильне отруєння може призвести до смерті.

Зокрема, серед головних симптомів отруєння ним — біль у животі та втрата гостроти зору.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.

Також у Держпродспоживслужбі раніше повідомляли про те, що в Україну потрапила партія небезпечного рису з Італії. Він містить смертельний канцероген — кадмій.