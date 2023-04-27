Продукты в Украине — на рынок попала ядовитая кукуруза для попкорна

Порция кукурузного попкорна. Фото: Freepik

Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила об опасном товаре, который зашел на украинский рынок из Испании. Речь идет о кукурузе для попкорна, в которой может содержаться ядовитое вещество.

Об этом проинформировали в одном из управлений Госпродпотребслужбы.

Читайте также:

Опасная кукуруза для попкорна

Как отмечается, ведомство получило информационное сообщение системы быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов. Там рассказали об обнаружении хлорпирифоса в кукурузе, предназначенной для последующего приготовления попкорна.

"К нам поступило очередное информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам #RASFF от 25 апреля 2023 года №2023.2025 об обнаружении хлорпирифоса в кукурузе для приготовления попкорна", — отмечают в пресс-службе.

Указано, что кукурузу экспортировал из Испании изготовитель Liven SA (Barcelona) в Украину. Получатель — ООО "Фоззи Коммерц".

В Госпродпотребслужбе призвали операторов рынка, чтобы в случае обнаружения такого груза в обращении, немедленно сообщили об этом.

Отравление хлорпирифосом

Следует заметить, что хлорпирифос используют как инсектицид широкого спектра действия. Это вещество фосфорорганической группы, являющейся основой для производства многих пестицидов. Оно способно серьезно нарушить здоровье человека.

Исследования ученых из США и других стран говорят о том, что даже незначительные дозы хлорпирифоса, которые считались условно безопасными, попадая в организм человека, вызывают острые нарушения работы центральной нервной системы: головную боль, нарушение сознания вплоть до развития глубокой комы, судорог.

Сильное отравление может привести к смерти. В частности, среди главных симптомов отравления им — боль в животе и потеря остроты зрения.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.

Также в Госпродслужбе ранее сообщали о том, что в Украину попала партия опасного риса из Италии. Он содержит смертельный канцероген — кадмий.