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Дискримінація за мову — в Україні пропонують ввести штрафи до 12,5 тис. грн

15 грудня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — депутати пропонують карати за мовну дискримінацію
Маленька українка. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за дискримінацію за мовною ознакою. Для порушників розробили систему штрафних санкцій.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Відповідальність за мовну дискримінацію

Йдеться про проєкт закону №10332 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за приниження громадян за мовною ознакою".

Документ передбачає запровадження покарання за приниження громадян України, які говорять мовами, відмінними від державної.

 

штрафи дискримінація мови
Джерело: ВРУ

Як йдеться у пояснювальній записці, в країні дедалі частіше трапляються випадки дискримінаційного ставлення до громадян за мовною ознакою. В окремих регіонах та місцях компактного проживання національних громад поширені російська, білоруська, румунська, угорська, болгарська, польська, кримськотатарська, єврейські мови, гагаузька, грецька, словацька, німецька та інші.

"Станом на жовтень 2023 року 45% українців відчувають дискримінацію за мовною ознакою" — наводить дані автор ініціативи.

Штрафні санкції для порушників

Нова стаття 173-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає запровадження покарання за публічне образливе приниження громадян за мовною ознакою. Штраф для громадян має становити від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4-8,5 тис. грн) або громадські роботи на термін від тридцяти до сорока годин.

Повторне порушення упродовж року передбачає накладення штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (12,5 тис. грн) або громадські роботи на термін від сорока до шістдесяти годин.

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Україні до повномасштабної війни з Росією під час святкування Нового року та Різдва було звичною практикою використання піротехніки. Проте цьогоріч  салюти та петарди суворо заборонені, за них вже активно стягують чималі штрафи.

Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.

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