Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Штрафи до 34 тис. грн — українців активно карають за нове порушення arrow

Штрафи до 34 тис. грн — українців активно карають за нове порушення

13 грудня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Салюти під час війни — відомо, як карають українців
Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні до повномасштабної війни з Росією під час святкування Нового року та Різдва було звичною практикою використання піротехніки. Проте цьогоріч  салюти та петарди суворо заборонені, за них вже активно стягують чималі штрафи.

Про це повідомляється на порталі Опендатабот.

Читайте також:

Покарання за салюти під час війни

За даними сервісу, з початку повномасштабного вторгнення щонайменше зафіксовано 21 випадок покарання за використання піротехніки.

Карають українців по-різному. Зокрема, в деяких випадках суди призначають громадянам виправні роботи. В одній зі справ у Полтавській області за використання піротехніки присудили 40 годин громадських робіт.

Найсерйозніше покарання — позбавлення волі. Вже налічується чотири подібні випадки. Зокрема, одного з порушників ув'язнили на понад п'ять років. Іншим порушникам присудили "умовні" терміни на два роки та рік. Відомо з матеріалів справ, що в усіх цих випадках громадяни запускали салюти особливим чином. Зокрема, під впливом алкоголю у людних місцях чи навіть з вікна житлового багатоповерхового будинку.

Найбільше справ зі святкування із феєрверками припало на Київ, де п'ятьом порушникам винесли судові вироки.  Далі йдуть Дніпропетровська та Одеська область — по чотири справи. На третьому місці — Харківська область із трьома судовими вироками.

 

штрафи
Джерело: Опендатабот

Які розміри штрафів

В Україні за використання феєрверків передбачені такі розміри штрафів:

  • ст.164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) — штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн;
  • ст. 182 КУпАП (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях). Карається штрафом від 85 грн до 255 грн, для посадовців та підприємств — від 255 грн до 510 грн;
  • ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) — штраф від 1,02 тис. грн до 1,7 тис. грн з конфіскацією піротехнічних засобів;
  • ст. 296 КК України (хуліганство) — штраф від 17 тис. до 34 тис. грн., арешт на термін до шести місяців, або обмеженням волі на термін до п’яти років.

Більше про штрафи

Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україні взимку, не порушуючи правила. Інакше — передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі