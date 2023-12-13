Салюти під час війни — відомо, як карають українців

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні до повномасштабної війни з Росією під час святкування Нового року та Різдва було звичною практикою використання піротехніки. Проте цьогоріч салюти та петарди суворо заборонені, за них вже активно стягують чималі штрафи.

Про це повідомляється на порталі Опендатабот.

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Покарання за салюти під час війни

За даними сервісу, з початку повномасштабного вторгнення щонайменше зафіксовано 21 випадок покарання за використання піротехніки.

Карають українців по-різному. Зокрема, в деяких випадках суди призначають громадянам виправні роботи. В одній зі справ у Полтавській області за використання піротехніки присудили 40 годин громадських робіт.

Найсерйозніше покарання — позбавлення волі. Вже налічується чотири подібні випадки. Зокрема, одного з порушників ув'язнили на понад п'ять років. Іншим порушникам присудили "умовні" терміни на два роки та рік. Відомо з матеріалів справ, що в усіх цих випадках громадяни запускали салюти особливим чином. Зокрема, під впливом алкоголю у людних місцях чи навіть з вікна житлового багатоповерхового будинку.

Найбільше справ зі святкування із феєрверками припало на Київ, де п'ятьом порушникам винесли судові вироки. Далі йдуть Дніпропетровська та Одеська область — по чотири справи. На третьому місці — Харківська область із трьома судовими вироками.

Джерело: Опендатабот

Які розміри штрафів

В Україні за використання феєрверків передбачені такі розміри штрафів:

ст.164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) — штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн;

ст. 182 КУпАП (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях). Карається штрафом від 85 грн до 255 грн, для посадовців та підприємств — від 255 грн до 510 грн;

ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) — штраф від 1,02 тис. грн до 1,7 тис. грн з конфіскацією піротехнічних засобів;

ст. 296 КК України (хуліганство) — штраф від 17 тис. до 34 тис. грн., арешт на термін до шести місяців, або обмеженням волі на термін до п’яти років.

Більше про штрафи

Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україні взимку, не порушуючи правила. Інакше — передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.