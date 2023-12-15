Штрафы в Украине — депутаты предлагают наказывать за языковую дискриминацию

Маленькая украинка. Фото: УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за дискриминацию по языковому признаку. Для нарушителей разработали систему штрафных санкций.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Ответственность за языковую дискриминацию

Речь идет о проекте закона №10332 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за унижение граждан по языковому признаку".

Документ предусматривает введение наказания за унижение граждан Украины, говорящих на языках, отличных от государственного.

Источник: ВРУ

Как говорится в пояснительной записке, в стране все чаще встречаются случаи дискриминационного отношения к гражданам по языковому признаку. В отдельных регионах и местах компактного проживания национальных общин распространены русский, белорусский, румынский, венгерский, болгарский, польский, крымскотатарский, еврейские языки, гагаузский, греческий, словацкий, немецкий и другие.

"По состоянию на октябрь 2023 года 45% украинцев испытывают дискриминацию по языковому признаку", — приводит данные автор инициативы.

Штрафные санкции для нарушителей

Новая статья 173-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наказание за публичное оскорбительное унижение граждан по языковому признаку. Штраф для граждан должен составлять от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4-8,5 тыс. грн) или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

Повторное нарушение в течение года предусматривает наложение штрафа от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (12,5 тыс. грн) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Больше о штрафах

Напомним, в Украине до полномасштабной войны с Россией во время празднования Нового года и Рождества было обычной практикой использование пиротехники. Однако в этом году салюты и петарды строго-настрого запрещены, за них уже активно взимают немалые штрафы.

Также мы писали, что в Украине зимой предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, которые должны чистить снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.