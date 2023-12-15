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Дискриминация за язык — в Украине предлагают ввести штрафы до 12,5 тыс. грн

15 декабря 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине — депутаты предлагают наказывать за языковую дискриминацию
Маленькая украинка. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за дискриминацию по языковому признаку. Для нарушителей разработали систему штрафных санкций.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Ответственность за языковую дискриминацию

Речь идет о проекте закона №10332 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за унижение граждан по языковому признаку".

Документ предусматривает введение наказания за унижение граждан Украины, говорящих на языках, отличных от государственного.

 

штрафы дискриминация языка
Источник: ВРУ

Как говорится в пояснительной записке, в стране все чаще встречаются случаи дискриминационного отношения к гражданам по языковому признаку. В отдельных регионах и местах компактного проживания национальных общин распространены русский, белорусский, румынский, венгерский, болгарский, польский, крымскотатарский, еврейские языки, гагаузский, греческий, словацкий, немецкий и другие.

"По состоянию на октябрь 2023 года 45% украинцев испытывают дискриминацию по языковому признаку", — приводит данные автор инициативы.

Штрафные санкции для нарушителей

Новая статья 173-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наказание за публичное оскорбительное унижение граждан по языковому признаку. Штраф для граждан должен составлять от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4-8,5 тыс. грн) или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

Повторное нарушение в течение года предусматривает наложение штрафа от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (12,5 тыс. грн) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Больше о штрафах

Напомним, в Украине до полномасштабной войны с Россией во время празднования Нового года и Рождества было обычной практикой использование пиротехники. Однако в этом году салюты и петарды строго-настрого запрещены, за них уже активно взимают немалые штрафы.

Также мы писали, что в Украине зимой предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, которые должны чистить снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.

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