Кредити в Україні — кому з українців пом'якшать вимоги

Чоловік пенсійного віку з банківською карткою. Фото: Unplush

В Україні для деяких громадян мають намір запровадити спрощені умови погашення кредитів. Йдеться про переселенців та громадян, котрі найбільше постраждали від бойових дій.

Це передбачає законопроєкт Кабінету міністрів України № 9051.

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Пом'якшені кредитні вимоги

Згідно з документом, пом'якшені умови погашення кредитів поширюватимуться на ВПО, які належать до вразливих категорій осіб. Проєкт закону передбачає обов'язкову реструктуризацію боргів.

Клієнти банку мають відповідати одному з наступних критеріїв:

єдиний дохід родини — соцдопомога чи пенсія;

споживач — батько чи матір багатодітної сім'ї, які отримують субсидію на оплату ЖКП;

у складі родини — особа з інвалідністю внаслідок війни, а сукупний дохід усієї сім'ї не більший за дві мінімальні зарплатні у 13,4 грн.

Фінансовий комітет Верховної Ради України (ВРУ) рекомендував депутатам ухвалити документ у другому читанні.

За словами голови комітету Данила Гетманцева, мета законопроєкту — комплексний підхід у вирішенні проблеми нарахування великих відсотків за договорами про споживчий кредит у тих споживачів, які зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окуповані.

Реструктуризацію кредитів пропонують запровадити на період воєнного стану та ще 30 днів після його завершення, а також закріплять до банків вимогу списання пені та штрафів.

Нагадаємо, в Україні переселенці знову зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді закликали невідкладно погасити заборгованість.