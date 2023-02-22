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Українцям дозволять сплачувати кредити по-новому: що пропонує уряд

22 лютого 2023 16:10
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Переселенцям реструктуризують кредити — кому допоможуть оплатити
Запропонують обов’язкову реструктуризацію
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні для переселенців та громадян, котрі проживають на територіях, що найбільше постраждали від бойових дій, хочуть запровадити спрощені умови погашення кредитів. Пропонують обов’язкову реструктуризацію.

Про таку ініціативу повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Реструктуризація деяких кредитів

Як зазначають у Мінреінтеграції, деякі кредити вищевказаних осіб підлягатимуть реструктуризації. Йдеться про кредити, які брали для:

  • лікування;
  • ремонту житла;
  • купівлі побутової техніки;
  • відпочинку;
  • навчання.

"Такі кредити не передбачають заставу у вигляді нерухомого чи рухомого майна, але відсоткова ставка за ними часто є надвисокою — 50-100% річних", — пояснюють у відомстві.

Дія законопроєктів не поширюватиметься на кредити:

  • які вже були реструктуризовані чи погашені;
  • були взяті на купівлю житла/авто;
  • які мають низьку річну відсоткову ставку.

Хто саме зможе скористатися реструктуризацією

У Мінреінтеграції пояснюють, що послугою зможуть скористатися такі категорії українців:

  • переселенці, що стоять на державному обліку як внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • особи, які продовжують проживати на території, де велися чи ведуться бойові дії;
  • громадяни, які залишили регіон, де велися чи досі ведуться бойові дії;
  • хто не має протермінованого боргу станом на 24 лютого 2022 року.

Реструктуризація кредитів обов'язкова на період воєнного стану та протягом 30 днів після.

Нагадаємо, в Україні внутрішньо переміщеним особам (ВПО) затримують виплати допомоги на проживання. Однак найближчим часом цю проблему вирішать, адже на покриття витрат направили 5,5 млрд гривень.

Також ми писали, що в Міністерстві соцiальної політики України нагадали громадянам, що за новими правилами, деякі соціальні виплати не нарахувались автоматично у 2023 році. Для їх поновлення потрібно особисто звернутися в органи соціального захисту населення.

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