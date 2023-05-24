Кредиты в Украине - кому из украинцев смягчают требования

Мужчина пенсионного возраста с банковской картой. Фото: Unplush

В Украине для некоторых граждан намерены ввести упрощенные условия погашения кредитов. Речь идет о переселенцах и гражданах, наиболее пострадавших от боевых действий.

Это предусматривает законопроект Кабинета министров Украины №9051.

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Смягченные кредитные требования

Согласно документу, смягченные условия погашения кредитов будут распространяться на ВПЛ, относящиеся к уязвимым категориям лиц. Проект закона предусматривает обязательную реструктуризацию долгов.

Клиенты банка должны соответствовать одному из следующих критериев:

единственный доход семьи — соцпомощь или пенсия;

потребитель — отец или мать многодетной семьи, получающие субсидию на оплату ЖКУ;

в составе семьи — лицо с инвалидностью в результате войны, а совокупный доход всей семьи не больше двух минимальных зарплат в 13,4 грн.

Финансовый комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) рекомендовал депутатам принять документ во втором чтении.

По словам главы комитета Даниила Гетманцева, цель законопроекта — комплексный подход в решении проблемы начисления больших процентов по договорам о потребительском кредите у тех потребителей, которые зарегистрированы на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированы.

Реструктуризацию кредитов предлагают ввести на период военного положения и еще 30 дней после его завершения, а также закрепят к банкам требование списания пени и штрафов.

Напомним, в Украине переселенцы снова столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве призвали безотлагательно погасить задолженность.