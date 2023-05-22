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Допомога до 3 тис. грн: кому з українців затримують держвиплати

22 травня 2023 12:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога до 3 тис. грн — ВПО знову затримують держвиплати
Українські внутрішні переселенці. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні переселенці знову зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді закликали невідкладно погасити заборгованість.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Що відомо про борги держави перед ВПО

Як зазначає відомство, на черговому засіданні Координаційного штабу з питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) прем’єр Денис Шмигаль наголосив на необхідності негайного вирішення питання боргу.

За результатами засідання, Міністерству фінансів разом з Міністерством соціальної політики доручили опрацювати питання щодо внесення змін до бюджетної програми задля забезпечення внутрішньо переміщених осіб соцвиплатами упродовж другого виплатного періоду.

"Переселенці не повинні страждати через розбіжності між окремими відповідальними відомствами. Затримка виплат створює соціальну напругу. Люди повинні отримувати виплати допомоги на проживання в чіткі строки. Адже для багатьох із них це єдине джерело доходу", — наголосила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Водночас, у Міністерстві не назвали заборговану суму, яку не отримали переселенці.

Коли мають надходити виплати ВПО

Раніше у Мінсоцполітики розповіли, що перерахування коштів державної допомоги ВПО здійснюється через державну фінустанову "Ощадбанк" щомісяця:

  • до 3 числа місяця;
  • до 13 числа місяця;
  • до 23 числа місяця.

При цьому раз на місяць проводять виплату на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати держдопомоги.

Який розмір допомоги у 2023-му

У 2023 році для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачена щомісячна матеріальна допомога від держави. Суми виплати такі:

  • 2 тис. грн — для осіб від 18 років;
  • 3 тис. грн — для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, в Україні деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть втратити державну допомогу. Йдеться про кошти на проживання у розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на особу з інвалідністю.

Також ми писали, що для українських переселенців запрацювала міжнародна платформа допомоги Find Refuge. Її запустила українсько-британська IT-ініціатива Project Ukraine.

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