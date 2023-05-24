Популярний овоч отримав свої стандарти якості

Покупець у продуктовому магазині. Фото: Freepik

В Україні з 1 червня 2023 року для одного з популярних овочів введуть національний стандарт якості. Зокрема, він передбачатиме допустимий вміст токсичних елементів.

Про це повідомили в Українському науково-дослідному та навчальному центрі проблем стандартизації та сертифікації якості.

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Національний стандарт якості

Як зазначили у науково-дослідному центрі, національний стандарт встановлять для продовольчої картоплі — ДСТУ 9221:2023. Відповідні норми діятимуть, згідно з наказом №102 УкрНДНЦ.

Нацстандарт передбачатиме ключові характеристики та норми для цього овоча з урахуванням сортності, опису зовнішнього вигляду, запаху, смаку картоплі, виду її внутрішньої частини.

Стандарт вказуватиме на допустимий вміст токсичних елементів, вимоги до її калібрування. Також передбачене маркування товарної етикетки картоплі, особливості її фасування та транспортування.

Він передбачає принцип відбору проб під час реалізації картоплі, методи контролю отриманих результатів.

Так, залежно від термінів збирання в країні почнуть розрізняти картоплю на ранню та пізню. Також залежно від її якості поділять на три класи:

екстра;

перший сорт;

другий сорт.

Залежно від використання картоплі вона може бути "митою" і "немитою".

"Цей стандарт поширюється на продовольчу картоплю ботанічних сортів (Solanum tuberosum L.) та її гібриди різних термінів дозрівання, що їх постачають і реалізовують у свіжому вигляді для споживання і встановлює вимоги до продукції", — повідомили у центрі.

Нагадаємо, в Україні почала дорожчати картопля, яка тривалий час залишалася найдоступнішою на полицях магазинів. Овочі стали ціновими лідерами навесні.