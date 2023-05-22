Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українців попередили про суттєве подорожчання хліба arrow

Українців попередили про суттєве подорожчання хліба

22 травня 2023 09:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — експерти попередили про подорожчання хліба
Продавчиня хлібобулочних продуктів. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні прогнозують подальше подорожчання ключового продукту українського столу — хліба. Експерти розповіли про причини та як саме зміняться ціни до кінця року.

Про це інформує видання Biz.today.

Читайте також:

Як змінилися ціни у 2023 році

За інформацією Державної служби статистики, з початку поточного року хліб додав у вартості 3,3%. За словами головної наукової співробітниці відділу ціноутворення та агроринку "Інституту аграрної економіки" Світлани Черемісіної,  хлібопекарська продукція подорожчала так у 2023-му:

  • на 2,2% — батон (до 22,3 грн/500 г);
  • на 1,8% — хліб пшеничний із борошна першого ґатунку (до 34,8 грн/кг);
  • на 1,7% — хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку (до 41,8 грн/кг);
  • на 1,4% — житній хліб (до 35,5 грн/кг).

Зокрема, у квітні хліб додав у ціні близько 20-30 копійок за 1 кілограм, тобто ще 0,5%. Експертка вважає, що продукція дорожчає через тривалу енергокризу.

Цінові прогнози до кінця року

Очікується, що хліб дорожчатиме на близько 0,5-1% щомісяця. До кінця року пшеничний хліб (650 г), який зараз у середньому коштує 32 грн, подорожчає до 34,6 грн (до 8%). Ціна батону зросте на 4-8%, до 24,15 грн. Загалом залежно від виду вартість зросте від 1,5 до 3 грн за одиницю.

Нагадаємо, в Україні почав дорожчати овоч, який тривалий час залишався найдоступнішим на полицях магазинів. Овочі стали ціновими лідерами навесні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB