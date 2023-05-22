Ціни в Україні — експерти попередили про подорожчання хліба

Продавчиня хлібобулочних продуктів. Фото: Freepik

В Україні прогнозують подальше подорожчання ключового продукту українського столу — хліба. Експерти розповіли про причини та як саме зміняться ціни до кінця року.

Про це інформує видання Biz.today.

Читайте також:

Як змінилися ціни у 2023 році

За інформацією Державної служби статистики, з початку поточного року хліб додав у вартості 3,3%. За словами головної наукової співробітниці відділу ціноутворення та агроринку "Інституту аграрної економіки" Світлани Черемісіної, хлібопекарська продукція подорожчала так у 2023-му:

на 2,2% — батон (до 22,3 грн/500 г);

на 1,8% — хліб пшеничний із борошна першого ґатунку (до 34,8 грн/кг);

на 1,7% — хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку (до 41,8 грн/кг);

на 1,4% — житній хліб (до 35,5 грн/кг).

Зокрема, у квітні хліб додав у ціні близько 20-30 копійок за 1 кілограм, тобто ще 0,5%. Експертка вважає, що продукція дорожчає через тривалу енергокризу.

Цінові прогнози до кінця року

Очікується, що хліб дорожчатиме на близько 0,5-1% щомісяця. До кінця року пшеничний хліб (650 г), який зараз у середньому коштує 32 грн, подорожчає до 34,6 грн (до 8%). Ціна батону зросте на 4-8%, до 24,15 грн. Загалом залежно від виду вартість зросте від 1,5 до 3 грн за одиницю.

Нагадаємо, в Україні почав дорожчати овоч, який тривалий час залишався найдоступнішим на полицях магазинів. Овочі стали ціновими лідерами навесні.