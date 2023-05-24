Популярный овощ получил свои стандарты качества

Для одного из украинских овощей введут стандарт качества
В Украине с 1 июня 2023 года для одного из популярных овощей введут национальный стандарт качества. В частности, он будет предусматривать допустимое содержание токсичных элементов.
Об этом сообщили в Украинском научно-исследовательском и учебном центре проблем стандартизации и сертификации качества.
Национальный стандарт качества
Как отметили в научно-исследовательском центре, национальный стандарт будет установлен для продовольственного картофеля — ДСТУ 9221:2023. Соответствующие нормы будут действовать, согласно приказу №102 УкрНИЦЦ.
Нацстандарт будет предусматривать ключевые характеристики и нормы для этого овоща с учетом сортности, описания внешнего вида, запаха, вкуса картофеля, вида его внутренней части.
Стандарт будет указывать на допустимое содержание токсичных элементов, требования к калибровке. Также предусмотрена маркировка товарной этикетки картофеля, особенности ее фасовки и транспортировки.
Он предполагает принцип отбора проб при реализации картофеля, методы контроля полученных результатов.
Так, в зависимости от сроков уборки в стране начнут различать картофель на ранний и поздний. Также в зависимости от качества поделят на три класса:
- экстра;
- первый сорт;
- второй сорт.
В зависимости от использования картофеля он может быть "мытым" и "немытым".
"Этот стандарт распространяется на продовольственный картофель ботанических сортов (Solanum tuberosum L.) и его гибриды разных сроков созревания, которые поставляют и реализуют в свежем виде для потребления и устанавливает требования к продукции", — сообщили в центре.
Напомним, в Украине начал дорожать картофель, который долгое время оставался самым доступным на полках магазинов. Овощи стали ценовыми лидерами весной.