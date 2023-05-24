Популярный овощ получил свои стандарты качества

Покупатель в продуктовом магазине. Фото: Freepik

В Украине с 1 июня 2023 года для одного из популярных овощей введут национальный стандарт качества. В частности, он будет предусматривать допустимое содержание токсичных элементов.

Об этом сообщили в Украинском научно-исследовательском и учебном центре проблем стандартизации и сертификации качества.

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Национальный стандарт качества

Как отметили в научно-исследовательском центре, национальный стандарт будет установлен для продовольственного картофеля — ДСТУ 9221:2023. Соответствующие нормы будут действовать, согласно приказу №102 УкрНИЦЦ.

Нацстандарт будет предусматривать ключевые характеристики и нормы для этого овоща с учетом сортности, описания внешнего вида, запаха, вкуса картофеля, вида его внутренней части.

Стандарт будет указывать на допустимое содержание токсичных элементов, требования к калибровке. Также предусмотрена маркировка товарной этикетки картофеля, особенности ее фасовки и транспортировки.

Он предполагает принцип отбора проб при реализации картофеля, методы контроля полученных результатов.

Так, в зависимости от сроков уборки в стране начнут различать картофель на ранний и поздний. Также в зависимости от качества поделят на три класса:

экстра;

первый сорт;

второй сорт.

В зависимости от использования картофеля он может быть "мытым" и "немытым".

"Этот стандарт распространяется на продовольственный картофель ботанических сортов (Solanum tuberosum L.) и его гибриды разных сроков созревания, которые поставляют и реализуют в свежем виде для потребления и устанавливает требования к продукции", — сообщили в центре.

Напомним, в Украине начал дорожать картофель, который долгое время оставался самым доступным на полках магазинов. Овощи стали ценовыми лидерами весной.