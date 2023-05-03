Ціни в Україні — у магазинах почав дорожчати найдешевший овоч

Покупець у продуктовому магазині. Фото: Freepik

В Україні у квітні 2023 року почав дорожчати овоч, який тривалий час залишався найдоступнішим на полицях магазинів. Загалом овочі стали ціновими лідерами навесні.

Про це свідчить інформація на сайті Мinfin.

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Як змінилися ціни

За інформацією моніторингу, картопля, вартість якої довгий час йшла в розріз із загальною ціновою тенденцією на овочі з початку року, у деяких магазинах під кінець квітня досягла майже 14 гривень за кілограм. Тоді як у березні у середньому коштувала близько 10 гривень.

Так, найвищий цінник на картоплю зафіксовано у мережі супермаркетів Megamarket — 13,90 грн. Водночас є торгові точки, де ще можна знайти овоч за доступною ціною. Зокрема, Varus пропонує картоплю по 8,70 гривні за кілограм.

Як зазначають експерти аналітичного порталу EastFruit, минулого тижня у більшості регіонів країни зафіксували підвищення цін на моркву. Ключова причина коригувань — сезонне скорочення пропозиції якісної продукції на тлі підвищення закупівельної активності гуртових підприємств. Так, станом на кінець квітня гуртові партії моркви надходили до продажу за ціною 33-40 грн/кг. Це в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.

Також на українському ринку цибулі відновилося зростання цін. Зараз аграрії готові відвантажувати її за 38 – 45 грн/кг. Це на 10% дорожче показників попереднього тижня. Аналітики EastFruit підрахували, що ріпчаста цибуля сьогодні коштує дорожче, ніж минулого року в 3,7 раза. При цьому такі цінові тенденції, за словами учасників ринку, збережуться до масового надходження продукту нового врожаю.

Також в країні другий тиждень поспіль зростають ціни на торішню білокачанну капусту. Причини — продовжують стрімко скорочуватися запаси, тоді як масові поставки даної продукції нового врожаю ще не почалися. При цьому попит у даному сегменті зберігається досить високим, що дозволяє фермерам і надалі підвищувати вартість своєї продукції.

За даними Державної служби статистики, в Україні навесні зафіксували рекордне зростання вартості низки овочів. Такий ціновий тренд на подорожчання триває з початку року.

Як зазначають у Держстаті, ціни навесні порівняно з лютим зросли так:

капуста — на 60,2%, до 22,2 грн/кг;

морква — на 37,5%, до 39,6 грн/кг;

цибуля — на 23,2%, до 52,1 грн/кг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.

Також ми писали, що в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року. Споживча інфляція цьогоріч зменшуватиметься: з 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція становитиме близько 10%. А у наступних роках — буде ще меншою.