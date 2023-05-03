Ціни в Україні — у магазинах почав дорожчати найдешевший овоч

В Україні почав дорожчати найдешевший овоч
В Україні у квітні 2023 року почав дорожчати овоч, який тривалий час залишався найдоступнішим на полицях магазинів. Загалом овочі стали ціновими лідерами навесні.
Про це свідчить інформація на сайті Мinfin.
Як змінилися ціни
За інформацією моніторингу, картопля, вартість якої довгий час йшла в розріз із загальною ціновою тенденцією на овочі з початку року, у деяких магазинах під кінець квітня досягла майже 14 гривень за кілограм. Тоді як у березні у середньому коштувала близько 10 гривень.
Так, найвищий цінник на картоплю зафіксовано у мережі супермаркетів Megamarket — 13,90 грн. Водночас є торгові точки, де ще можна знайти овоч за доступною ціною. Зокрема, Varus пропонує картоплю по 8,70 гривні за кілограм.
Як зазначають експерти аналітичного порталу EastFruit, минулого тижня у більшості регіонів країни зафіксували підвищення цін на моркву. Ключова причина коригувань — сезонне скорочення пропозиції якісної продукції на тлі підвищення закупівельної активності гуртових підприємств. Так, станом на кінець квітня гуртові партії моркви надходили до продажу за ціною 33-40 грн/кг. Це в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.
Також на українському ринку цибулі відновилося зростання цін. Зараз аграрії готові відвантажувати її за 38 – 45 грн/кг. Це на 10% дорожче показників попереднього тижня. Аналітики EastFruit підрахували, що ріпчаста цибуля сьогодні коштує дорожче, ніж минулого року в 3,7 раза. При цьому такі цінові тенденції, за словами учасників ринку, збережуться до масового надходження продукту нового врожаю.
Також в країні другий тиждень поспіль зростають ціни на торішню білокачанну капусту. Причини — продовжують стрімко скорочуватися запаси, тоді як масові поставки даної продукції нового врожаю ще не почалися. При цьому попит у даному сегменті зберігається досить високим, що дозволяє фермерам і надалі підвищувати вартість своєї продукції.
За даними Державної служби статистики, в Україні навесні зафіксували рекордне зростання вартості низки овочів. Такий ціновий тренд на подорожчання триває з початку року.
Як зазначають у Держстаті, ціни навесні порівняно з лютим зросли так:
- капуста — на 60,2%, до 22,2 грн/кг;
- морква — на 37,5%, до 39,6 грн/кг;
- цибуля — на 23,2%, до 52,1 грн/кг.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.
Також ми писали, що в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року. Споживча інфляція цьогоріч зменшуватиметься: з 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція становитиме близько 10%. А у наступних роках — буде ще меншою.