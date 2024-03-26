Податки в Україні — для боржників ввели нові правила

Бізнес-підрахунки. Фото: Unsplush

Державна податкова служба України запустила пілотний проєкт щодо боротьби з податковими боржниками. У його рамках для громадян, які невчасно сплачують податки та накопичують заборгованість, починуть діяти нові правила.

Про це інформує пресслужба установи.

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Як Податкова служба працюватиме з боржниками

За інформацією пресцентру Податкової служби, йдеться про платників єдиного внеску, які забувають чи свідомо не вносять гроші вчасно.

Згідно з новими правилами, боржникам у телефонному режимі через контакт-центр регулярно будуть повідомляти про розмір боргу та необхідність сплати податків, зборів та єдиного внеску.

Нова ініціатива податківців покликана:

спонукати українців сплачувати заборгованість з платежів;

контролювати стягнення податковими органами.

Також податківці сповіщатимуть про необхідність сплати єдиного внеску, та сприятимуть добровільному погашенню боргу.

Як зазначають у пресцентрі, відповідний пілотний проєкт триватиме квартал.

Як перевірити сплату податків та ЄСВ

Фізособам-підприємцям в Україні недостатньо просто оплатити податки, адже є низка факторів, що можуть завадити здійсненню платежів. Зокрема, підприємці часто під час сплати податків помилково набирають інші цифри Індивідуального податкового номера чи обирають неправильні реквізити для здійснення оплати.



Податківці радять відповідну інформацію щодо сплати податків перевіряти хоча б раз на три місяці, незалежно від того, надходило попередження з Податкової чи ні.

Це просто зробити дистанційно через Електроенний кабінет платника, перейшовши у розділ "Стан розрахунку з бюджетом".

Як повідомляють у пресслужбі, на офіційному вебпорталі ДПС оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, у яких є податковий борг. Ознайомитись з нею можна за інструкцією:

головна сторінка;

відкриті дані;

інформація про суб’єктів господарювання, що мають податковий борг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державна податкова служба відшкодувала 131,6 млрд гривень запитаного ПДВ у 2023 році. Податок на додану вартість (ПДВ) минулого року склав п’яту частину від усіх доходів до держбюджету. Торік, попри зростання сплаченого ПДВ до довоєнного рівня, сума відшкодувань все ще на 17% менша до 2021 року.

Також ми писали, що у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується лише деяких власників нерухомості.