Налоги в Украине — для должников ввели новые правила

Бизнес-расчеты. Фото: Unsplush

Государственная налоговая служба Украины запустила пилотный проект по борьбе с налоговыми должниками. В его рамках для граждан, несвоевременно уплачивающих налоги и накапливающих задолженность, начнут действовать новые правила.

Об этом информирует пресс-служба учреждения.

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Как Налоговая служба будет работать с должниками

По информации пресс-центра Налоговой службы, речь идет о плательщиках единого взноса, которые забывают или сознательно не вносят деньги вовремя.

Согласно новым правилам, должникам в телефонном режиме через контакт-центр регулярно будут сообщать о размере долга и необходимости уплаты налогов, сборов и единого взноса.

Новая инициатива налоговиков призвана:

побуждать украинцев платить задолженность по платежам;

контролировать взыскание налоговыми органами.

Также налоговики будут извещать о необходимости уплаты единого взноса и способствовать добровольному погашению долга.

Как отмечают в пресс-центре, соответствующий пилотный проект будет длиться квартал.

Как проверить уплату налогов и ЕСВ

Физлицам-предпринимателям в Украине недостаточно просто оплатить налоги, ведь есть ряд факторов, которые могут помешать осуществлению платежей. В частности, предприниматели часто при уплате налогов по ошибке набирают другие цифры Индивидуального налогового номера или выбирают неправильные реквизиты для осуществления оплаты.



Налоговики советуют соответствующую информацию об уплате налогов проверять хотя бы раз в три месяца, независимо от того, поступал ли предупреждающий звонок с Налоговой или нет.

Это просто сделать дистанционно через электронный кабинет плательщика, перейдя в раздел "Состояние расчета с бюджетом".

Как сообщают в пресс-службе, на официальном веб-портале ГНС обнародуется информация о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг. Ознакомиться с ней можно по инструкции:

главная страница;

открытые данные;

информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная налоговая служба возместила 131,6 млрд гривен запрошенного НДС в 2023 году. Налог на добавленную стоимость (НДС) в прошлом году составил пятую часть от всех доходов в госбюджет. В прошлом году, несмотря на рост уплаченного НДС до довоенного уровня, сумма возмещений все еще на 17% меньше против 2021 года.

Также мы писали, что в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.