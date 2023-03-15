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Для торгівців деякі штрафи зростуть удесятеро: що треба знати споживачам

15 березня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи для продавців зростуть удесятеро — що треба знати споживачам
Йдеться про зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт № 9095
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні представників торгівлі планують серйозніше карати за
порушення законодавства про захист прав споживачів. Деякі штрафи мають намір підвищити у десять разів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на відповідний проєкт закону на парламентському сайті.

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За що штрафуватимуть торгівців

Зазначається, що зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт № 9095 вносить зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів.

Так, документ пропонує, зокрема:

збільшити суми адміністративних стягнень (штрафів) за наступні правопорушення:

- відмову працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і підприємців у наданні споживачам необхідної своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів. За це пропонують підвищити штрафи з 17-170 грн до 170-850 гривень;

- відмову споживачеві у праві придбання товару належної якості. В інакшому разі штраф підвищать з 17-306 гривень до 170-1190 гривень;

- надання виробниками чи продавцями недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача. Штраф хочуть підвищити з 170-850 грн до 850-1700 гривень;

- невиконання законних вимог посадовців Держпродспоживслужби про проведення перевірки діяльності по продажу товарів, виконанню робіт, наданню послуг споживачам або про надання необхідних для цього матеріалів. За це штраф піднімуть з 51-85 гривень до 170-510 гривень;

- ухилення від своєчасного виконання приписів посадовців Держпродспоживслужби про усунення порушень прав споживачів. Штраф пропонують підвищити з 17-306 гривень до 340-850 гривень;

- у разі бездіяльності щодо приведення недостовірних відомостей про весь товар до відповідності чи повторне надання недостовірної інформації про товар упродовж року з моменту стягнення. Штраф за це підвищать з 850 до 3,4 тис. гривень до 1,7 тис.-5,1 тис. гривень.

Також пропонують встановити кримінальну відповідальність за надання виробниками чи підприємцями у сферах торгівлі та громадського харчування, недостовірної інформації про продукцію, вживання якої заподіяло шкоду здоров'ю споживачів або призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (доповнення ККУ статтею 184-1 "Порушення прав споживачів"). За це хочуть карати штрафом від 51 тис. гривень до 136 тис. гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Якщо це призвело до загибелі людей чи тяжких наслідків, то покарають позбавленням волі на три-вісім років.

Завищені ціни

Раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.

Фахівці здійснили 266 перевірок у столичних магазинах. Найбільше порушень виявили під час продажу товарів, які вважаються соціально значущими.

Так, йдеться про сім продуктів, які внесені до урядової постанови від 09.12.2020 року № 1236 житньо-пшеничний хліб, батон, борошно пшеничне вищого ґатунку, куряча тушка (чверть), молоко (жирністю 2,5%), яйця (С-1), соняшникова олія.

У відомстві наголосили, що на вимогу уряду мали надати можливість незахищеним категоріям населення отримувати збалансоване харчування та запобігати неконтрольованому зростанню вартості цих товарів. Однак у багатьох випадках торговельні мережі та магазини заявили, що "не знали" про існування такої постанови.

Рітейлерів, які свідомо йшли на порушення, притягнули до відповідальності. У 2022-му виписали 170 таких штрафів на загальну суму 1 949 157 грн.

Магазини виплатили добровільно у період січень-грудень минулого року лише 342 тис. грн. Інші оскаржують у судах.

Нагадаємо, в українських супермаркетах доволі помітно знизилися ціни на деякі "стратегічні" продукти. За місяць здешевшала більшість круп. Зокрема, у грудні 2022 року середня ціна гречаної крупи у магазинах становила 73,85 грн за один кілограм, а в січні поточного року вартість впала до 68,73 грн.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) здійснив масштабне дослідження вітчизняного ринку курячих яєць протягом 2016-2020 років. Перевірки виявили певні порушення.

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