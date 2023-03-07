Борги за електроенергію — яке чекає покарання на українців після війни

В останні місяці платіжна дисципліна погіршилася

В Україні громадяни на тлі війни заборгували величезну суму коштів за комунальну послугу з надання електроенергії. В останні місяці платіжна дисципліна погіршилася.

Про те, які чекають наслідки після війни на громадян із боргами, розповіли у компанії YASNO (Група ДТЕК).

Ситуація із боргами

Як розповів CEO YASNO Сергій Коваленко, загальна сума заборгованості населення перед компанією становить 2,5 млрд гривень. Він зауважив, що це — "колосальна сума" з огляду на необхідність невідкладних ремонтів енергомереж.

Водночас, відключати на час воєнного стану споживачів від електропостачання, нараховувати пеню та штрафи за несплату заборонено. Тоді як юридичного дозволу "не платити за світло" — немає. Представник компанії наголосив, що після війни громадяни, які мають борг, будуть відключені від електропостачання першими.

"Якщо після перемоги у вас буде великий борг — ви будете першими у списку на відключення. Є й інші незручності — органи соцзахисту можуть відмовити від субсидії за наявності боргів", — зазначив він.

Примітно ще те, що більшість громадян продовжують платити за електрику, навіть перебуваючи в окупації.

Нагадаємо, в Україні деякі тарифи на житлово-комунальні послуги неминуче зазнають змін. Це станеться після звершення опалювального сезону.

Про те, що збільшаться тарифи на електроенергію в Україні, заявляють в уряді. Наразі у Кабінеті міністрів працює кілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифів, одна з яких передбачає модифікацію системи субсидій, інші — різні тарифи у залежності від обсягів споживання. До відповідного обговорення підключили Міністерство соціальної політики.