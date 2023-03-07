Борги за електроенергію — яке чекає покарання на українців після війни

Українці заборгували мільярди за електрику: які можливі наслідки
В Україні громадяни на тлі війни заборгували величезну суму коштів за комунальну послугу з надання електроенергії. В останні місяці платіжна дисципліна погіршилася.
Про те, які чекають наслідки після війни на громадян із боргами, розповіли у компанії YASNO (Група ДТЕК).
-
У Вірменії в аварію потрапив автобус із працівниками уряду: 13 постраждалих
-
Лідер Європейської народної партії запевнив, що Україна стане членом НАТО, але є нюанс
-
Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф в Чорному морі
-
Більшість працівників МВС, які повернулися з полону, стають у стрій, — Клименко
-
Первенцю Вікторії Маремухи — шість місяців: що власноруч приготувала блогерка для сина
-
Готував захоплення міста: у мерії Очакова викрили агента росії
-
Шахраї у клієнтів ПриватБанку вкрали мільйон гривень: схема обману
-
МВС не бачить підготовки рф до нового наступу, але посилює кордон, — Клименко
-
В Одесі буде чутно вибух: в чому причина
-
Довелося знищити: запуск нової ракети у Японії закінчився невдачею
Ситуація із боргами
Як розповів CEO YASNO Сергій Коваленко, загальна сума заборгованості населення перед компанією становить 2,5 млрд гривень. Він зауважив, що це — "колосальна сума" з огляду на необхідність невідкладних ремонтів енергомереж.
Водночас, відключати на час воєнного стану споживачів від електропостачання, нараховувати пеню та штрафи за несплату заборонено. Тоді як юридичного дозволу "не платити за світло" — немає. Представник компанії наголосив, що після війни громадяни, які мають борг, будуть відключені від електропостачання першими.
"Якщо після перемоги у вас буде великий борг — ви будете першими у списку на відключення. Є й інші незручності — органи соцзахисту можуть відмовити від субсидії за наявності боргів", — зазначив він.
Примітно ще те, що більшість громадян продовжують платити за електрику, навіть перебуваючи в окупації.
Нагадаємо, в Україні деякі тарифи на житлово-комунальні послуги неминуче зазнають змін. Це станеться після звершення опалювального сезону.
Про те, що збільшаться тарифи на електроенергію в Україні, заявляють в уряді. Наразі у Кабінеті міністрів працює кілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифів, одна з яких передбачає модифікацію системи субсидій, інші — різні тарифи у залежності від обсягів споживання. До відповідного обговорення підключили Міністерство соціальної політики.