Штрафы для продавцов вырастут в десять раз — что нужно знать потребителям

Речь идет о зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте № 9095

В Украине представителей торговли планируют серьезнее наказывать

за нарушение законодательства о защите прав потребителей. Некоторые штрафы намерены повысить в десять раз.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на соответствующий проект закона на парламентском сайте.

За что будут штрафовать торговцев

Отмечается, что зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №9095 вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей.

Так, документ предлагает, в частности:

увеличить суммы административных взысканий (штрафов) за следующие правонарушения:

- отказ работников торговли, общественного питания и сферы услуг и предпринимателей в предоставлении потребителям необходимой своевременной информации о товарах (работах, услугах), их количестве, качестве, ассортименте, а также о производителе (исполнителе, продавце), в обучении безопасному и правильному их использованию, а также ограничение прав потребителей на проверку качества, комплектности, веса и цены приобретенных товаров. За это предлагают повысить штрафы с 17–170 грн до 170–850 гривен;

- отказ потребителю в праве приобретения продукта подабающего качества. В противном случае штраф повысят с 17-306 гривен до 170-1190 гривен;

- предоставление производителями или продавцами недостоверной информации о продукции, если эта информация не повредила жизни, здоровью и имуществу потребителя. Штраф хотят повысить со 170-850 грн до 850-1700 грн;

- невыполнение законных требований должностных лиц Госпродпотребслужбы о проведении проверки деятельности по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг потребителям или о предоставлении необходимых для этого материалов. За это штраф поднимут с 51–85 гривен до 170–510 гривен;

- уклонение от своевременного выполнения предписаний должностных лиц Госпродпотребслужбы об устранении нарушений прав потребителей. Штраф предлагают повысить с 17-306 гривен до 340-850 гривен;

- в случае бездействия приведения недостоверных сведений обо всем товаре в соответствие или повторное предоставление недостоверной информации о товаре в течение года с момента взыскания. Штраф за это повысят с 850 до 3,4 тыс. гривен до 1,7 тыс.-5,1 тыс. гривен.

Также предлагают установить уголовную ответственность за предоставление производителями или предпринимателями в сферах торговли и общественного питания, недостоверной информации о продукции, употребление которой причинило вред здоровью потребителей или привело к гибели людей или других тяжких последствий (дополнение ККУ статьей 184-1 "Нарушение прав потребителей"). За это хотят наказывать штрафом от 51 тысячи гривен до 136 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет. Если это привело к гибели людей или тяжелым последствиям, то накажут лишением свободы на три-восемь лет.

Завышенные цены

Ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.

Специалисты провели 266 проверок в столичных магазинах. Наибольшее количество нарушений выявили при продаже товаров, которые считаются социально значимыми.

Так, речь идет о семи продуктах, которые внесены в правительственное постановление от 09.12.2020 года № 1236 — ржано-пшеничный хлеб, батон, мука пшеничная высшего сорта, куриная тушка (четверть), молоко (жирностью 2,5%), яйца (С -1), подсолнечное масло.

В ведомстве подчеркнули, что по требованию правительства должны предоставить возможность незащищенным категориям населения получать сбалансированное питание и предотвращать неконтролируемый рост стоимости этих товаров. Однако во многих случаях торговые сети и магазины заявили, что не знали о существовании такого постановления.

Некоторвх ритейлеров привлекли к ответственности. В 2022 году выписали 170 таких штрафов на общую сумму 1 949 157 грн.

Магазины выплатили добровольно в период январь-декабрь прошлого года только 342 тыс. грн. Другие обжалуют в судах.

Напомним, в украинских супермаркетах достаточно заметно снизились цены на некоторые "стратегические" продукты. Через месяц подешевело большинство круп. В частности, в декабре 2022 года средняя цена гречневой крупы в магазинах составила 73,85 грн. за один килограмм, а в январе текущего года стоимость упала до 68,73 грн.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) провел масштабное исследование отечественного рынка куриных яиц в течение 2016-2020 годов. Проверки выявили некоторые нарушения.