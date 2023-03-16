Допомога для українців — як оформити соцпідтримку у 6,6 тис. гривень

Гроші виплачує благодійна організація "СОС Дитячі містечка Україна"

Українці, які опинилися у скруті на тлі війни, можуть оформити грошову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі містечка Україна". Організація приймає заявки на грошову допомогу тільки до квітня 2023 року.

Про це повідомляє благодійна організація на своєму офіційному сайті.

Хто має право на допомогу

Як зазначається, соціальна програма спрямована на допомогу родинам, які раніше не отримували соціальні виплати від організацій, а також відносяться до однієї з цих категорій:

родини, де виховують прийомних дітей;

дитячі будинки сімейного типу;

опікунські сім’ї, де виховується хоча б одна дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського піклування.

У рамках програми така сім'я може отримати 2,2 тис. грн на одного члена сім'ї. Це має бути один із батьків та діти до 18 років. У середньому виходить близько 6,6 тис. грн на родину. Кошти надходитимуть протягом трьох місяців, один раз на місяць.

Отримати допомогу можуть сім'ї, які проживають у 12 українських областях: Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська.

"Реєстрація заявок для участі у програмі грошової допомоги триватиме до 31 березня 2023 року. Докладніше про програму Cash Assistance тут. Для реєстрації на отримання грошової допомоги, будь ласка, заповніть форму реєстрації", — зазначають в організації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.

Від влади вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.