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Для украинцев доступна еще одна помощь: кто может получить 6,6 тыс. гривен

16 марта 2023 10:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для украинцев - как оформить соцподдержку в 6,6 тыс. гривен
Деньги выплачивает благотворительная организация "СОС Детские городки Украина"
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы, которые оказались в беде на фоне войны, могут оформить денежную помощь от благотворительной организации "СОС Детские городки Украина". Организация принимает заявки на пособие только до апреля 2023 года.

Об этом сообщает благотворительная организация на своем официальном сайте.

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Кто имеет право на помощь

Как отмечается, социальная программа направлена на помощь семьям, ранее не получавшим социальные выплаты от организаций, а также относятся к одной из этих категорий:

  • семьи, где воспитывают приемных детей;
  • детские дома семейного типа;
  • попечительские семьи, где воспитывается хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишен родительской опеки.

В рамках программы такая семья может получить 2,2 тыс. грн на одного члена семьи. Это должен быть родитель и дети до 18 лет. В среднем выходит около 6,6 тыс. грн на семью. Денежные средства будут поступать в течение трех месяцев, один раз в месяц.

Получить помощь могут семьи, проживающие в 12-ти украинских областях: Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская и Днепропетровская.

"Регистрация заявок для участия в программе денежной помощи продлится до 31 марта 2023 года. Подробнее о программе Cash Assistance здесь. Для регистрации на получение денежной помощи, пожалуйста, заполните форму регистрации", — отмечают в организации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые переселенцы столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве объяснили, что одной из причин задержек могут быть технические проблемы.

От власти требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

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