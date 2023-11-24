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До 100 грн за кг — які популярні продукти подорожчають перед Новим роком

24 листопада 2023 12:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на цитрусові — скільки українцям доведеться платити перед Новим роком
Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У грудні 2023 року повноцінно стартує сезон цитрусових. Експерти попереджають, що підвищений попит спровокує дорожнечу цих фруктів перед Новорічними святами.

Такий прогноз очільниці відділу маркетингу гуртового ринку Тетяни Шувар.

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Як зміняться ціни на цитрусові на Новорічні свята

За словами експертки, у список підвищеного попиту на фрукти на новорічні свята, окрім традиційних мандарин, потраплять також банани, апельсини, лимони та ківі. Зараз на український ринок постачають цитрусові в основному з Африки, Іспанії, Італії, а також Туреччини. Невдовзі прибудуть із Греції.

Ближче до Нового року ціни на ці фрукти коливатимуться у діапазоні 45-100 гривень за кілограм. Вона зауважила, що вартість цитрусових залежать від того, звідки вони були імпортовані на вітчизняний ринок. Як правило, найдорожче коштують італійські, іспанські та грецькі цитрусові, тоді як найдешевше — турецькі.

Цього року дефіциту цитрусових на ринку не фіксується, проте ціни на ці екзотичні фрукти надалі зростатимуть. Зокрема, за прогнозами аналітиків, цитрусові можуть додати у вартості 15-20%. Для порівняння — інші фрукти подорожчають менше. Так, банани можуть зрости в ціні на 10%. 

Скільки зараз коштують мандарини

За даними порталу Minfin, на роздрібному ринку мандарини дешевшають.

Станом на 24 листопада в українських супермаркетах у середньому мандарини коштують 49,92 грн/кг. Місяць тому їх продавали за 61,12 грн/кг. Водночас, мандарини Клементин — 107,90 грн/кг, у жовтні — 119 грн/кг.

 

ціни на мандарини
Джерело: Minfin

За останні роки ціновий діапазон мандарин був доволі широкий, вартість коливалась, залежно від сезону.

 

ціни на мандарини
Джерело: Minfin

Більше про ціни

Нагадаємо, на українському ринку ближче до Різдвяно-новорічних свят почне активізуватися попит на низку продуктів, це може позначитися на цінах. За прогнозами експертів, зокрема, до цього списку потрапив буряк столовий.

Також ми писали, що у листопаді 2023 року на полицях українських магазинів помітно подорожчали найдоступніші продукти. Продавці змінили ціни на популярні овочі.

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