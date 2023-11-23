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Вартість здивує — як зміниться ціна на буряк перед новорічними святами

23 листопада 2023 21:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на овочі — якою буде вартість буряку перед Новим роком
Касовий чек в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку ближче до Різдвяно-новорічних свят почне активізуватися попит на низку продуктів, це може позначитися на цінах. За прогнозами експертів, зокрема, до цього списку потрапив буряк столовий.

Про це йдеться в аналізі цін проєкту EastFruit.

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Ситуація на ринку перед Новим роком

За словами експертів, під кінець осені вартість цього коренеплоду пішла всупереч тренду подорожчання овочів. Ціни на буряк продовжують знижуватися, й ключовими причинами такої ситуації є збільшення обсягів пропозиції на ринку й паралельно доволі низький попит. 

Відповідно до даних щоденного моніторингу аналітичного проєкту, більшість угод з продажу буряка столового укладають за вартістю 5-8 грн/кг або 0,14-0,22 дол./кг. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то в середньому ціна на 19% нижча.

Як пояснюють самі виробники, у роздрібних мережах у листопаді знизилися обсяги закупівель цього товару через вкрай поганий попит з боку українців. Через це виробники якісних буряків не поспішають пропонувати товар. Вважають за краще утриматися від продажів, в очікуванні зростання цін в даному сегменті ближче до Нового року.

Примітно також те, що зараз відпускні ціни на цей овоч в країні у середньому менші на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"За словами гравців ринку, передумов для зміни цієї ситуації в кращий бік поки не передбачається", — повідомили аналітики.

Які зараз ціни на буряк у магазинах

На роздрібному ринку цей овоч дорожчає. Станом на 23 листопада в українських супермаркетах у середньому буряк столовий коштує 9,33 грн/кг. Місяць тому його продавали за 8,02 грн/кг.

 

ціни на буряк
Джерело: Мінфін

Піку ціна на буряк дійшла влітку 2022 року, коли на ринку утворився певний дефіцит більшості овочів та спостерігались перебої в логістиці.

 

ціни на буряк
Джерело: Мінфін

Більше про ціни

Нагадаємо, у листопаді 2023 року на полицях українських магазинів помітно подорожчали найдоступніші продукти. Продавці змінили ціни на популярні овочі.

Також ми писали, що в Україні показник інфляції опустився до локального мінімуму. Проте на кінець 2023 року він дещо підвищиться.

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