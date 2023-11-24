Цены на цитрусовые — сколько украинцам придется платить перед Новым годом

До 100 грн за кг — какие популярные продукты подорожают перед Новым годом
В декабре 2023 года полноценно стартует сезон цитрусовых. Эксперты предупреждают, что повышенный спрос спровоцирует дороговизну этих фруктов перед Новогодними праздниками.
Таков прогноз главы отдела маркетинга оптового рынка Татьяны Шувар.
Как изменятся цены на цитрусовые на Новогодние праздники
По словам эксперта, в список повышенного спроса на фрукты на новогодние праздники, кроме традиционных мандарин, попадут также бананы, апельсины, лимоны и киви. Сейчас на украинский рынок поставляют цитрусовые в основном из Африки, Испании, Италии, а также Турции. В скором времени прибудут из Греции.
Ближе к Новому году цены на эти фрукты будут колебаться в диапазоне 45-100 гривен за килограмм. Она отметила, что стоимость цитрусовых зависит от того, откуда они были импортированы на отечественный рынок. Как правило, дороже всего стоят итальянские, испанские и греческие цитрусовые, тогда как самые дешевые — турецкие.
В этом году дефицита цитрусовых на рынке не фиксируется, однако цена на эти экзотические фрукты в дальнейшем будет расти. В частности, по прогнозам аналитиков, цитрусовые могут прибавить в стоимости 15-20%. Для сравнения — другие фрукты подорожают меньше. Так, бананы могут вырасти в цене на 10%.
Сколько сейчас стоят мандарины
По данным портала Minfin, на розничном рынке мандарины дешевеют.
На 24 ноября в украинских супермаркетах в среднем мандарины стоят 49,92 грн/кг. Месяц назад их продавали по 61,12 грн/кг. В то же время мандарины Клементин — 107,90 грн/кг, в октябре — 119 грн/кг.
За последние годы ценовой диапазон мандарин был достаточно широк, стоимость колебалась в зависимости от сезона.
Больше о ценах
Напомним, на украинском рынке ближе к Рождественско-новогодним праздникам начнет активизироваться спрос на ряд продуктов, это может сказаться на ценах. По прогнозам экспертов, в частности, в этот список попала свекла столовая.
Также мы писали, что в ноябре 2023 на полках украинских магазинов заметно подорожали самые доступные продукты. Продавцы сменили цены на популярные овощи.
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