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До 100 грн за кг — какие популярные продукты подорожают перед Новым годом

24 ноября 2023 12:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на цитрусовые — сколько украинцам придется платить перед Новым годом
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В декабре 2023 года полноценно стартует сезон цитрусовых. Эксперты предупреждают, что повышенный спрос спровоцирует дороговизну этих фруктов перед Новогодними праздниками.

Таков прогноз главы отдела маркетинга оптового рынка Татьяны Шувар.

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Как изменятся цены на цитрусовые на Новогодние праздники

По словам эксперта, в список повышенного спроса на фрукты на новогодние праздники, кроме традиционных мандарин, попадут также бананы, апельсины, лимоны и киви. Сейчас на украинский рынок поставляют цитрусовые в основном из Африки, Испании, Италии, а также Турции. В скором времени прибудут из Греции.

Ближе к Новому году цены на эти фрукты будут колебаться в диапазоне 45-100 гривен за килограмм. Она отметила, что стоимость цитрусовых зависит от того, откуда они были импортированы на отечественный рынок. Как правило, дороже всего стоят итальянские, испанские и греческие цитрусовые, тогда как самые дешевые — турецкие.

В этом году дефицита цитрусовых на рынке не фиксируется, однако цена на эти экзотические фрукты в дальнейшем будет расти. В частности, по прогнозам аналитиков, цитрусовые могут прибавить в стоимости 15-20%. Для сравнения — другие фрукты подорожают меньше. Так, бананы могут вырасти в цене на 10%.

Сколько сейчас стоят мандарины

По данным портала Minfin, на розничном рынке мандарины дешевеют.

На 24 ноября в украинских супермаркетах в среднем мандарины стоят 49,92 грн/кг. Месяц назад их продавали по 61,12 грн/кг. В то же время мандарины Клементин — 107,90 грн/кг, в октябре — 119 грн/кг.

 

цены на мандарины
Источник: Minfin

За последние годы ценовой диапазон мандарин был достаточно широк, стоимость колебалась в зависимости от сезона.

 

цены на мандарины
Источник: Minfin

Больше о ценах

Напомним, на украинском рынке ближе к Рождественско-новогодним праздникам начнет активизироваться спрос на ряд продуктов, это может сказаться на ценах. По прогнозам экспертов, в частности, в этот список попала свекла столовая.

Также мы писали, что в ноябре 2023 на полках украинских магазинов заметно подорожали самые доступные продукты. Продавцы сменили цены на популярные овощи.

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