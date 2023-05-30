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До $35 тисяч на "власну справу": деталі нової програми грантів

30 травня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гроші на бізнес для жінок та сімей — як отримати грант
Жінка з чоловіком в офісі. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні запрацювала нова грантова програма для розвитку бізнесу. До неї можуть долучитися малі, середні сімейні та жіночі підприємства, які мають намір розширити нові напрямки своєї справи.

Про нові можливості для українських бізнесменів розповіли у відділі зв'язків з громадськістю Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як зазначається, надання грантів відбувається в рамках реалізації Програми від Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України".

Вона передбачає надання фінансової підтримки у сумі від 10 тисяч до 35 тисяч доларів на такі цілі:

  • релокація бізнесу;
  • відкриття нового напряму діяльності;
  • масштабування бізнесу в Україні;
  • вихід на міжнародні ринки.

Які умови для участі у програмі

Гранти надаватимуть з метою створення та збереження в країні робочих місць, задля залучення фінансів та нових клієнтів, нарощення продажів як всередині країни, так за кордоном.

Прийматимуть заявки від компаній та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих відповідно до українського законодавства. Проте від бізнесу, що веде діяльність із перепродажу товарів та послуг, заявки не розглядатимуть.

Подавати заповнені грантові заявки та докладний бюджет гранту можна до 24 липня поточного року.

Зазначається, що USAID дозволить близько 30 компаніям та стартапам також взяти участь у міжнародних торгових місіях та просувати бренди на міжнародній арені.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку праці в рамках урядової програми "єРобота" з'явиться 11 тисяч робочих місць. За рік держава вже видала грантів для 4,6 тис. підприємців на власний бізнес, який передбачає появу нових вакансій.

Також ми писали, що в Україні у травні 2023 року стартувала програма E-Export Intensive для підприємців, які у зв'язку з війною змушені перезапускати бізнес. У її рамках можна буде отримати гранти до 35 тисяч доларів.

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