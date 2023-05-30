Деньги на бизнес для женщин и семей — как получить грант

Женщина с мужчиной в офисе. Фото: Freepik

В Украине заработала новая грантовая программа для развития бизнеса. К ней могут приобщиться малые, средние семейные и женские предприятия, которые намерены расширить новые направления своего дела.

О новых возможностях для украинских бизнесменов рассказали в отделе по связям с общественностью Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Как отмечается, предоставление грантов происходит в рамках реализации Программы от Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины".

Она предусматривает предоставление финансовой поддержки в сумме от 10 тысяч до 35 тысяч долларов на следующие цели:

релокация бизнеса;

открытие нового направления деятельности;

масштабирование бизнеса в Украине;

выход на международные рынки

Какие условия для участия в программе

Гранты будут предоставлять с целью создания и сохранения в стране рабочих мест для привлечения финансов и новых клиентов, наращивания продаж как внутри страны, так и за рубежом.

Принимать заявки будут от компаний и физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с украинским законодательством. Однако от бизнеса, осуществляющего перепродажу товаров и услуг, заявки не будут рассматривать.

Подавать заполненные грантовые заявки и подробный бюджет гранта можно до 24 июля этого года.

USAID позволит около 30 компаниям и стартапам также принять участие в международных торговых миссиях и продвигать бренды на международной арене.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке труда в рамках правительственной программы "єРобота" появится 11 тысяч рабочих мест. За год государство уже выдало грантов для 4,6 тыс. предпринимателей на собственный бизнес, предполагающий появление новых вакансий.

Также мы писали, что в Украине в мае 2023 года стартовала программа E-Export Intensive для предпринимателей, которые в связи с войной вынуждены перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.