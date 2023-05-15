Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow До 3,6 тис. грн на місяць: хто з українців має право на такі виплати arrow

До 3,6 тис. грн на місяць: хто з українців має право на такі виплати

15 травня 2023 09:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога у 3,6 тис. грн на місяць — хто з українців має право на виплати
Українська нацвалюта у руках. Фото: minsocpolitics.official
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячний розмір виплат залежно від ситуації може становити 3,6 тис. грн.

Деталі фінансування розповіли в Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Читайте також:

Хто має право на допомогу

Матеріальна допомога передбачена для малозабезпечених українських сімей, розмір середньомісячного сукупного доходу яких нижчий за прожитковий мінімум. Цьогоріч прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 2,58 тис. грн.

Виплати від 1,2 тис. грн до 3,68 тис. грн надають щомісяця протягом пів року. Коли термін надання соцвиплат завершиться, через пів року громадяни знову матимуть право подавати заяву на продовження отримання допомоги. Призначають такі державні виплати за місцем фактичного приживання чи реєстрації в Центрах надання адміністративних послуг, виконавчих органах місцевої влади та в органах Соціального захисту.

Для отримання виплат потрібно надати пакет документів, які підтверджують на них право. Йдеться про:

  • заяву встановленої форми;
  • паспорт громадянина;
  • декларацію про доходи та майновий стан;
  • довідку про доходи чи пояснення про їх походження, якщо такі відомості відсутні;
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • довідку про участь в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки у Донецькій та Луганській областях (у разі наявності);
  • посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Нагадаємо, в Україні учасники бойових дій (УБД) можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75 %, особам з інвалідністю — 100 %. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

Також ми писали, що Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB