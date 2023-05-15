Допомога у 3,6 тис. грн на місяць — хто з українців має право на виплати

Українська нацвалюта у руках. Фото: minsocpolitics.official

Українці з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячний розмір виплат залежно від ситуації може становити 3,6 тис. грн.

Деталі фінансування розповіли в Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

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Хто має право на допомогу

Матеріальна допомога передбачена для малозабезпечених українських сімей, розмір середньомісячного сукупного доходу яких нижчий за прожитковий мінімум. Цьогоріч прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 2,58 тис. грн.

Виплати від 1,2 тис. грн до 3,68 тис. грн надають щомісяця протягом пів року. Коли термін надання соцвиплат завершиться, через пів року громадяни знову матимуть право подавати заяву на продовження отримання допомоги. Призначають такі державні виплати за місцем фактичного приживання чи реєстрації в Центрах надання адміністративних послуг, виконавчих органах місцевої влади та в органах Соціального захисту.

Для отримання виплат потрібно надати пакет документів, які підтверджують на них право. Йдеться про:

заяву встановленої форми;

паспорт громадянина;

декларацію про доходи та майновий стан;

довідку про доходи чи пояснення про їх походження, якщо такі відомості відсутні;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

довідку про участь в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки у Донецькій та Луганській областях (у разі наявності);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Нагадаємо, в Україні учасники бойових дій (УБД) можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75 %, особам з інвалідністю — 100 %. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

Також ми писали, що Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".