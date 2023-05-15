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До 3,6 тыс. грн в месяц: кто из украинцев имеет право на такие выплаты

15 мая 2023 09:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь в 3,6 тыс. грн в месяц — кто из украинцев имеет право на выплаты
Украинская нацвалюта в руках. Фото: minsocpolitics.official
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы с низкими доходами имеют право на государственную социальную помощь. Ежемесячный размер выплат в зависимости от ситуации может составлять 3,6 тыс. грн.

О деталях финансирования рассказали в Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи.

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Кто имеет право на помощь

Материальная помощь предусмотрена для малообеспеченных украинских семей, размер среднемесячного совокупного дохода которых ниже прожиточного минимума. В этом году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 2,58 тыс. грн.

Выплаты от 1,2 тыс. грн до 3,68 тыс. грн предоставляются ежемесячно в течение полугода. Когда срок предоставления соцвыплат истечет, через полгода граждане снова будут иметь право подавать заявление на продление помощи. Назначаются государственные выплаты по месту фактического проживания или регистрации в Центрах предоставления административных услуг, исполнительных органах местной власти и в органах Социальной защиты.

Для получения выплат нужно предоставить пакет документов, подтверждающих на них право. Речь идет о:

  • заявлении установленной формы;
  • паспорте гражданина;
  • декларации о доходах и имущественном положении;
  • справке о доходах или пояснении об их происхождении, если такие сведения отсутствуют;
  • справке о взятии на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • справке об участии в АТО, в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности в Донецкой и Луганской областях (при наличии);
  • удостоверении участника боевых действий (при наличии).

Напомним, в Украине участники боевых действий (УБД) могут рассчитывать на некоторые льготы, в частности, при оплате за коммунальные услуги. Скидка для участника боевых действий — 75%, лицам с инвалидностью — 100%. Но они предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.

Также мы писали, что Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, требующих особого внимания и государственной поддержки. С 1 июня 2023 г. заработает подход "деньги ходят за ребенком".

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