Допомога на дітей — в Україні оновили правила виплат на оздоровлення

Дитина на руках у матері. Фото: msp.gov.ua

В Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

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Хто отримає гроші на дітей

У Мінсоцполітики зазначають, що тепер кошти на оздоровлення та відпочинок зможуть отримувати родини з дітьми, які опинились скрутних умовах:

проживають на територіях деокупованих/які перебувають у зоні активних бойових дій, на кордоні з РФ;

малозабезпечені, у яких є діти з інвалідністю (здатні до самообслуговування) чи діти із багатодітних родин.

Як нараховуватимуть кошти

У відомстві розповіли, що таким батькам надсилатимуть електронні сповіщення про право на отримання грошей для оплати послуг з оздоровлення та відпочинку через мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Після чого видаватимуть спеціальні картки, куди зараховуватимуть гроші у розмірі п’яти прожиткових мінімумів (14,16 тис. грн) для дітей віком від 6 до 18 років. Їх можна буде використати на придбання путівки на оздоровлення чи відпочинок в одному з таборів, які розташовані у карпатському регіоні:

Львівська обл.;

Івано-Франківська обл.;

Закарпатська обл.;

Чернівецька обл.;

Тернопільска обл.

У Держреєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей представлені 16 оздоровчих закладів, там потрібно буде вибрати один з них. Право на оздоровлення у Карпатах зможуть отримати діти 7-18 років, додали у Мінсоцполітики.

Більше про допомогу

Нагадаємо, український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян.

Раніше ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.